Messina, Ponte sullo Stretto: Morelli firma la Delibera per l’invio alla Corte dei Conti

“La tempistica dell’iter della Delibera, che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, è confermata. Dopo la seduta del 6 agosto si sono concluse, entro i termini, le procedure, comprese le verifiche di finanza pubblica, previste dalla norma preliminari ed essenziali per l’esame della Corte dei Conti“. È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli. “Con la mia firma di oggi – prosegue il senatore – la delibera verrà sottoposta alla firma del Presidente del Consiglio e immediatamente inviata alla Corte dei Conti, dopo il cui esame e registrazione, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e avviati i cantieri come annunciato dal ministro Salvini. Il rispetto delle procedure e dei tempi previsti per norma sono la garanzia della correttezza delle decisioni che impediranno inutili allungamenti dei tempi“, conclude Morelli.