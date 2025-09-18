Meta lancia occhiali stile Minority Report, comandi con i gesti

Meta entra nel futuro dei dispositivi indossabili con i nuovi Meta Ray-Ban Display, presentati da Mark Zuckerberg durante l’evento Connect. Gli occhiali, simili ai pionieristici Google Glass, integrano un display nell’angolo destro della lente, visibile solo a chi li indossa, e permettono di gestire messaggi, mappe, social, foto e musica senza toccare il telefono. La novità più sorprendente è il Meta Neural Band, un braccialetto che interpreta i gesti delle mani tramite elettromiografia, permettendo di controllare gli occhiali come in Minority Report. La batteria dura fino a 18 ore e la custodia consente la ricarica. Saranno disponibili negli Stati Uniti dal 30 settembre a partire da 799 dollari, mentre il lancio internazionale è previsto per il 2026.

Oltre ai Ray-Ban Display, Meta ha presentato gli Oakley Meta Vanguard, occhiali pensati per gli sportivi con lenti resistenti all’acqua, fotocamera ad alta risoluzione, audio immersivo e integrazione con Garmin e Strava. La batteria arriva fino a 9 ore, prezzo da 499 dollari.

Infine, la seconda generazione dei Ray-Ban Meta porta miglioramenti in fotocamera (12 megapixel ultraquadrangolare) e durata della batteria fino a 8 ore, disponibili in Italia a 419 euro. Con questi lanci, Meta rafforza la sua sfida con Samsung, Google e Snapchat nel settore della tecnologia indossabile e dell’IA integrata.