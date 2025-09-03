Meteo, Agosto 2025 in Abruzzo: secondo il CETEMPS mese nella norma, più piogge e temporali nella seconda parte

MeteoWeb

Agosto 2025 si chiude in Abruzzo con un bilancio meteorologico chiaro: secondo il CETEMPS, temperature sostanzialmente in linea con la climatologia 1991-2020 e precipitazioni complessive superiori alla media. Il mese è stato contraddistinto da correnti prevalenti da Nord–Nordest, capaci di mantenere la circolazione vivace e di alimentare un’alternanza di schiarite e fasi instabili, soprattutto dopo Ferragosto.

Termiche: scarti minimi, escursioni un po’ più marcate

Le anomalie di temperatura media sono risultate modeste (+0,1 °C) e omogenee sul territorio regionale. Nel dettaglio, le massime hanno mostrato un lieve surplus (+0,4 °C), mentre le minime sono scese di circa −0,15 °C rispetto al riferimento. Questo mix si traduce in una escursione termica giornaliera leggermente più ampia del normale: giornate tiepide o calde senza eccessi, notti spesso ventilate e un po’ più fresche, in particolare nelle conche interne e nei fondovalle appenninici.

Piogge: +15% sul mese, con differenze locali

Sul fronte precipitazioni, il segnale è netto: accumuli medi mensili superiori di circa il 15% rispetto alla media. Il surplus più evidente ha interessato l’area aquilana (+25%), mentre il basso Chietino si è fermato attorno a +5%. Queste differenze sono coerenti con una convezione a sviluppo diurno spesso innescata lungo i rilievi, che tende a scaricare gli apporti più significativi sulle fasce appenniniche e sui settori interni.

Dinamica del mese: prima e terza settimana più fresche, fase centrale più mite

Le anomalie termiche giornaliere sono rimaste entro ±5 °C, con fasi leggermente sotto media nella prima e nella terza settimana e scarti positivi nella parte centrale del mese. Dalla seconda metà si è imposta una maggiore variabilità, con temporali pomeridiani frequenti, localmente moderati o forti, specie tra dorsale appenninica e aree pedemontane. Questo regime convettivo ha favorito rovesci intensi ma irregolari, tipici “a macchia di leopardo”, con forti differenze di accumulo in pochi chilometri.

Cosa ci dicono questi segnali

L’insieme dei dati delinea un agosto “classico” abruzzese: termiche nella norma, notti ventilate, giornate calde ma non estreme e instabilità pomeridiana in aumento nella seconda metà per l’apporto di aria più fresca in quota e il riscaldamento diurno dei bassi strati. In altre parole, un mese equilibrato dal punto di vista termico ma più piovoso, con impatti positivi sul bilancio idrico locale e sollievo parziale per l’agricoltura dopo la lunga stagione calda.

In sintesi