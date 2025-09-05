Meteo Alaska, caldo da record a settembre: Northway tocca 26,7 °C e riscrive le statistiche

Nell’Interno dell’Alaska, a Northway (territorio Upper Tanana Dene), il termometro ha segnato 26,7 °C nel tardo pomeriggio di giovedì: è la temperatura più alta mai osservata in settembre dall’inizio delle rilevazioni locali nel 1942. Il precedente primato—risalente al 1982—si fermava a 26,1 °C , una soglia che già allora risultò eccezionale per una regione abituata a massime ben più contenute nel cuore del primo autunno.

Perché questo record è significativo

A queste latitudini, l’inizio di settembre coincide normalmente con un graduale raffreddamento stagionale. Toccare e superare i 26 °C suggerisce la presenza di un pattern atmosferico anomalo, spesso riconducibile a:

una cupola di caldo (heat dome) capace di comprimere e riscaldare l’aria nei bassi strati;

(heat dome) capace di comprimere e riscaldare l’aria nei bassi strati; un afflusso di masse d’aria miti dal Pacifico nord-orientale, favorito da correnti in quota persistenti;

nord-orientale, favorito da correnti in quota persistenti; cieli sereni e suolo asciutto che favoriscono l’effetto di riscaldamento diurno.

La combinazione di questi fattori amplifica la temperatura massima e sposta in avanti la linea di demarcazione tra estate e autunno in un’area in cui, statisticamente, la stagione fredda bussa già alle porte.

Il contesto climatico regionale

Il dato di Northway s’inserisce in una tendenza che, negli ultimi decenni, ha visto l’Alaska sperimentare fasi ricorrenti di anomalie termiche positive, soprattutto in fine estate e inizio autunno. Tali episodi non vanno interpretati come la “nuova normalità” di per sé, ma costituiscono segnali di variabilità climatica che stanno ricalibrando le medie stagionali e la frequenza degli estremi.

Impatti e ricadute operative

Un picco termico così tardivo può avere effetti non trascurabili:

Fenologia ed ecosistemi : slittamento della senescenza vegetale, prolungamento dell’attività di insetti e fauna selvatica.

: slittamento della senescenza vegetale, prolungamento dell’attività di insetti e fauna selvatica. Idrologia e neve : ritardo nell’avvio dell’accumulo nivale, con possibili ripercussioni su ghiaccio superficiale e corsi d’acqua.

: ritardo nell’avvio dell’accumulo nivale, con possibili ripercussioni su ghiaccio superficiale e corsi d’acqua. Gestione del territorio: rischio incendi ancora elevato e necessità di adeguare piani di protezione civile.

Cosa monitorare nei prossimi giorni

Gli elementi da tenere d’occhio includono l’evoluzione del campo di alta pressione responsabile del riscaldamento, l’eventuale ingresso di aria polare marittima che riporti i valori in media e l’andamento delle minime notturne.

Il record di 26,7 °C a Northway è, in definitiva, un indicatore puntuale ma eloquente: la transizione stagionale nell’Artico subcontinentale sta diventando più dinamica, con finestre di caldo estremo possibili quando, statisticamente, il freddo dovrebbe già dominare.