Meteo, ancora caldo record in Cina: cinque stazioni battono i record di settembre

La Cina ha vissuto una giornata di caldo eccezionale per il mese di settembre, con nuovi record di temperatura massima registrati in cinque stazioni meteorologiche. In sole 24 ore la persistenza dell’ondata di calore ha prolungato l’estate ben oltre il calendario climatico.

Record odierni e scarto dalle medie

Qingpu : 37,1°C

: Mulan : 31,7°C

: Muling : 31,5°C

: Youyi : 31,4°C

: Ning’an: 31,1°C

Questi valori superano in modo significativo le medie climatiche di settembre (attorno a 26–27°C). Spicca in particolare Qingpu, che oggi ha superato la media tipica di oltre 10 gradi.

Perché sta accadendo

Il quadro sinottico mostra alta pressione robusta e cieli sereni, condizioni che favoriscono forte soleggiamento e riscaldamento dell’aria. A ciò si somma l’effetto delle isole di calore urbane e delle temperature marine elevate, che limitano il raffrescamento notturno. I modelli previsionali indicano un’ulteriore intensificazione tra nord-est e fascia orientale della Cina, con nuove stazioni che potrebbero stabilire record nelle prossime ore.

Un segnale climatico chiaro

Il 2025 è già classificato come la stagione estiva più calda in Cina da quando si hanno rilevazioni moderne. La frequenza con cui i record cadono riflette il riscaldamento globale: l’intera distribuzione delle temperature si sta spostando verso l’alto, rendendo più probabili gli estremi di caldo.

Impatto su salute ed energia

L’ondata di calore ha effetti diretti su salute pubblica, consumi energetici e produzione agricola. Minime elevate e massime oltre la norma aumentano lo stress termico e il fabbisogno di raffrescamento. In agricoltura cresce il rischio di siccità e stress idrico.

Bere acqua regolarmente ed evitare le ore più calde.

ed evitare le ore più calde. Tutelare anziani , bambini e lavoratori all’aperto .

, e . Ottimizzare irrigazioni e gestione delle risorse idriche.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Finché l’alta pressione rimarrà dominante, il rischio di nuovi record sarà alto, specie tra Heilongjiang, Jilin e Liaoning. Solo un cambio di circolazione, con ingresso di aria più fresca, potrà riportare le temperature verso valori stagionali.