Meteo, Antartide: raro riscaldamento stratosferico. Impatti sul Sudamerica

Un Riscaldamento Stratosferico Improvviso (SSW) raro per l’emisfero sud è in intensificazione sopra l’Antartide e potrebbe aumentare la volatilità delle previsioni e modificare il regime delle precipitazioni sul Brasile nelle prossime settimane. Il fenomeno si manifesta in stratosfera, in genere al livello di 10 hPa (circa 25–30 km di quota), e comporta un rapido aumento delle temperature stratosferiche polari. Nell’emisfero sud, quando il riscaldamento avviene sopra l’Antartide, può alterare la struttura e la rotazione del Vortice Polare, con impatti che si propagano verso la troposfera.
Dal polo ai tropici: il legame con l’Oscillazione Antartica (AAO)
Il SSW modifica il segnale dell’AAO: anomalie positive di geopotenziale (aria più calda e alta pressione in quota) sopra l’Antartide sono spesso associate a una AAO negativa. In questa fase, la disposizione di alte e basse pressioni favorisce scambi meridiani più accentuati e la discesa di masse d’aria fredda a latitudini inferiori, influenzando il percorso dei sistemi frontali fino al Brasile.
In termini pratici, AAO negativa è correlata a una maggiore frequenza di sistemi di pioggia sul Centro-Sud del Brasile (specialmente nella Regione Sud) e, in questa fase di inizio primavera climatica, può anche consentire ondate di freddo tardive.
Previsioni: tempistiche e impatti attesi
I segnali indicano che il riscaldamento stratosferico è già in atto e persisterà nelle prossime settimane, con un picco atteso verso l’ultima settimana di settembre. Da ottobre il segnale dovrebbe attenuarsi, con probabilità decrescente di impatti troposferici nella seconda metà del mese.
- Stagione delle piogge: possibile piccolo ritardo su Brasile centrale e sud-orientale, con normalizzazione più probabile nella seconda metà di ottobre.
- Centro-Nord del Brasile: a fine settembre scenario più umido, non solo per AAO negativa ma anche per il contributo della Madden–Julian Oscillation (MJO) in fasi 1/8.
- Volatilità: precipitazioni non ancora regolari e possibili fasi secche e calde a inizio ottobre.
Un concetto chiave: geopotenziale e segnale barico
Il geopotenziale (GPH) quantifica il lavoro necessario a sollevare una massa d’aria a una certa quota. Anomalie positive (aree rosse) indicano aria più calda e alta pressione in quota; anomalie negative l’opposto. Nel contesto dell’SSW, l’aumento del GPH sopra l’Antartide è coerente con una AAO negativa e con una maggiore probabilità di piogge sul Centro-Sud del Brasile.
In sintesi
- SSW antartico in intensificazione: effetti potenziali sul Brasile.
- AAO negativa: più sistemi di pioggia al Centro-Sud, rischio irruzioni fredde tardive.
- Tempistiche: picco a fine settembre, attenuazione da ottobre.
- Regime pluviometrico: centro-nord più umido a fine mese ma irregolare, con possibili ritorni a secco e caldo a inizio ottobre.