Meteo, Antartide: raro riscaldamento stratosferico. Impatti sul Sudamerica

Un Riscaldamento Stratosferico Improvviso (SSW) raro per l’emisfero sud è in intensificazione sopra l’Antartide e potrebbe aumentare la volatilità delle previsioni e modificare il regime delle precipitazioni sul Brasile nelle prossime settimane. Il fenomeno si manifesta in stratosfera, in genere al livello di 10 hPa (circa 25–30 km di quota), e comporta un rapido aumento delle temperature stratosferiche polari. Nell’emisfero sud, quando il riscaldamento avviene sopra l’Antartide, può alterare la struttura e la rotazione del Vortice Polare, con impatti che si propagano verso la troposfera.

Dal polo ai tropici: il legame con l’Oscillazione Antartica (AAO) Il SSW modifica il segnale dell’AAO: anomalie positive di geopotenziale (aria più calda e alta pressione in quota) sopra l’Antartide sono spesso associate a una AAO negativa. In questa fase, la disposizione di alte e basse pressioni favorisce scambi meridiani più accentuati e la discesa di masse d’aria fredda a latitudini inferiori, influenzando il percorso dei sistemi frontali fino al Brasile. In termini pratici, AAO negativa è correlata a una maggiore frequenza di sistemi di pioggia sul Centro-Sud del Brasile (specialmente nella Regione Sud) e, in questa fase di inizio primavera climatica, può anche consentire ondate di freddo tardive.

Previsioni: tempistiche e impatti attesi I segnali indicano che il riscaldamento stratosferico è già in atto e persisterà nelle prossime settimane, con un picco atteso verso l’ultima settimana di settembre. Da ottobre il segnale dovrebbe attenuarsi, con probabilità decrescente di impatti troposferici nella seconda metà del mese. Stagione delle piogge : possibile piccolo ritardo su Brasile centrale e sud-orientale , con normalizzazione più probabile nella seconda metà di ottobre .

: possibile su , con normalizzazione più probabile nella . Centro-Nord del Brasile : a fine settembre scenario più umido , non solo per AAO negativa ma anche per il contributo della Madden–Julian Oscillation (MJO) in fasi 1/8.

: a fine settembre scenario , non solo per AAO negativa ma anche per il contributo della in fasi 1/8. Volatilità: precipitazioni non ancora regolari e possibili fasi secche e calde a inizio ottobre.

Un concetto chiave: geopotenziale e segnale barico Il geopotenziale (GPH) quantifica il lavoro necessario a sollevare una massa d’aria a una certa quota. Anomalie positive (aree rosse) indicano aria più calda e alta pressione in quota; anomalie negative l’opposto. Nel contesto dell’SSW, l’aumento del GPH sopra l’Antartide è coerente con una AAO negativa e con una maggiore probabilità di piogge sul Centro-Sud del Brasile.