Meteo, Atlantico in allerta: Humberto si rafforza e Imelda minaccia la costa est degli USA

La situazione meteorologica sull’Atlantico occidentale si fa sempre più delicata. Due sistemi tropicali, Humberto e la futura Imelda, stanno attirando l’attenzione dei previsori per la loro potenziale evoluzione e per i rischi connessi alle aree costiere degli Stati Uniti.

Humberto verso la categoria 4 Humberto, attualmente uragano di categoria 1, si trova al largo delle Bahamas con venti già superiori ai 120 km/h. Le previsioni indicano un rapido rafforzamento nelle prossime 48 ore, con la possibilità concreta di raggiungere la categoria 4 entro l’inizio della prossima settimana. La traiettoria attuale lo vede muoversi lentamente verso nord-ovest, con una successiva accelerazione che potrebbe determinare impatti indiretti sulla costa orientale degli Stati Uniti già da domenica.

Imelda in formazione vicino ai Caraibi Nei pressi della Repubblica Dominicana un’area di bassa pressione si sta rapidamente organizzando. I modelli prevedono che entro sabato questo sistema diventi la tempesta tropicale Imelda, dirigendosi poi verso la costa sud-orientale degli Stati Uniti. Gli stati più a rischio sarebbero Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, dove potrebbero verificarsi piogge torrenziali, venti forti e mareggiate tra domenica e martedì. Rimane ancora una certa incertezza su un eventuale landfall diretto.

L’incognita dell’interazione tra i due sistemi Un aspetto chiave sarà la possibile interazione tra Humberto e Imelda. Secondo gli esperti, se Imelda avanzerà lentamente, potrebbe essere risucchiata dalla circolazione del più potente Humberto e spinta verso l’oceano. Se invece si muoverà più rapidamente, il rischio di impatto diretto sulla costa statunitense aumenterà sensibilmente. Le Bermuda, intanto, devono monitorare con attenzione entrambi i cicloni, dato il loro posizionamento strategico nell’Atlantico centrale.