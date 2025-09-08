Meteo, Atlantico in upwelling: calo termico ad Ovest del Regno Unito, ecco cosa significa

Lungo la fascia oceanica a ovest delle Isole Britanniche le

temperature superficiali del mare (SST) stanno calando in modo netto: nelle ultime settimane il segnale negativo ha raggiunto mediamente 2–3 °C rispetto ai valori precedenti. Il motore del raffreddamento è duplice: da un lato i venti occidentali persistenti che favoriscono upwelling — il rimescolamento verso l’alto di acque più fredde —, dall’altro una reiterata presenza di basse pressioni che intensifica il gradiente di pressione e quindi la ventilazione. Dopo anni segnati da marine heatwaves tardo-estive, il quadro attuale rappresenta un’inversione non comune per settembre.

Le previsioni sub-stagionali indicano che il pattern non si esaurirà subito. La probabilità di mantenere un flusso atlantico teso rimane elevata almeno nella prima metà del mese: ciò implica masse d’aria più fresche, maggiore instabilità e precipitazioni frequenti sulle coste esposte dell’Irlanda, del Galles e della Cornovaglia. In sintesi: più fronti, più vento e massime spesso contenute, specie nelle aree occidentali e sopravento ai rilievi.

Il quadro, però, non è uniforme. A nord e a est del Regno Unito — Mare del Nord e coste scozzesi orientali — resiste un’anomalia calda superficiale, solo parzialmente smorzata dagli ultimi rimescolamenti.

Qui l’inerzia termica marina e i periodi anticiclonici di fine primavera-inizio estate hanno lasciato in eredità acque ancora miti. Ne consegue un paese “spaccato” da contrasti: ovest più fresco, ventilato e piovoso; est relativamente più mite, con escursioni termiche ridotte vicino alle coste.

Perché questo conta? Le SST modulano sia la stabilità della colonna d’aria sia l’energia disponibile per i sistemi frontali. Un Atlantico occidentale raffreddato tende ad accentuare i gradienti orizzontali di temperatura, sostenendo un getto polare più attivo e una maggiore frequenza di onde barocline: ingredienti per un settembre ventoso e dinamico. Allo stesso tempo, il serbatoio caldo nel Mare del Nord può mantenere elevata l’umidità nei bassi strati lungo la East Coast, con nubi basse e pioviggini a tratti, pur in un contesto termico meno rigido.

Implicazioni pratiche: aumento del rischio di mareggiate atlantiche

sulle coste occidentali, finestre meteo più corte per la navigazione e l’eolico offshore, e un fabbisogno energetico variabile ma in crescita nelle giornate più ventilate e umide. In ottica stagionale, il perdurare del regime occidentale a settembre può fare da “ponte” verso un autunno britannico perturbato: frequenti passaggi frontali e temperature prossime o lievemente sotto media a ovest, più miti a est per l’effetto marino residuo.

In conclusione: il raffreddamento atlantico a ovest del Regno Unito

non è un’anomalia isolata, ma il segnale di un pattern atmosferico tornato vivace. Se i venti occidentali resteranno robusti, l’ovest britannico dovrebbe prepararsi a settimane più fresche, ventose e piovose; l’est, pur meno impattato termicamente, sperimenterà comunque un meteo grigio e umido.