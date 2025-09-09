Meteo, Atlantico insolitamente tranquillo al picco della stagione degli uragani ma acque calde alimenteranno presto le tempeste

Mentre una rara tregua continua al picco della stagione degli uragani atlantici, gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, rimangono in allerta per lo sviluppo di tempeste tropicali. Diverse aree saranno monitorate nelle prossime settimane e, con acque insolitamente calde in gran parte del bacino, l’attività tropicale potrebbe intensificarsi rapidamente. “L’aria secca e polverosa proveniente dal deserto del Sahara manterrà l’Atlantico insolitamente tranquillo durante il picco climatico della stagione degli uragani di mercoledì” 10 settembre, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather.

“L’aria secca e la polvere sahariana dovrebbero iniziare a diradarsi dalla principale regione di sviluppo dell’Atlantico questo fine settimana”, ha aggiunto DaSilva. “Si prevede che le condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo tropicale torneranno nella seconda metà del mese”.

Quella persistente aria secca ha impedito a un temporale tropicale di intensificarsi e trasformarsi in una tempesta tropicale a est dei Caraibi durante lo scorso fine settimana. Lunedì 8 settembre, una debole onda tropicale di bassa pressione ha faticato a mantenere un piccolo cluster di temporali appena a est delle Isole Sottovento. Invece di attenuarsi, l’aria secca si è intensificata.

Questo gruppo di rovesci e temporali si sposterà verso ovest dalle Isole Sottovento verso Porto Rico entro metà settimana, producendo le condizioni tipiche di un’onda tropicale caraibica. È una delle decine di onde tropicali che la regione sperimenta tipicamente dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno.

A poche centinaia di miglia a sud-est, un gruppo di temporali si è sviluppato dalla notte di domenica 7 alla mattina di lunedì 8 settembre. Tuttavia, poiché questo sistema è così vicino all’equatore, è improbabile che si trasformi in una tempesta tropicale. “Molto probabilmente, si tratta solo di un temporaneo impulso notturno di attività temporalesca che tendiamo a vedere regolarmente vicino all’equatore“, ha affermato Adam Douty, meteorologo senior di AccuWeather. “Il rischio che una nuova onda tropicale in movimento attraverso la principale regione di sviluppo atlantico possa svilupparsi nei prossimi giorni è basso“, ha affermato DaSilva.

Durante la stagione degli uragani, tra le 40 e le 60 onde tropicali si spostano verso ovest attraverso l’Atlantico. In media, una su cinque si trasforma in una tempesta tropicale o in un uragano, ma la percentuale può essere molto più alta durante i periodi di attività vicino al picco della stagione.

Cosa aspettarsi

“Prevediamo che diverse onde tropicali provenienti dall’Africa si spingeranno al largo della costa occidentale nelle prossime settimane, rappresentando un rischio per lo sviluppo di uragani atlantici“, ha avvertito DaSilva. “Nel frattempo, a migliaia di chilometri a nord-ovest e a poche decine di miglia dalla costa atlantica meridionale degli Stati Uniti, un fronte freddo potrebbe innescare uno sviluppo tropicale questo fine settimana o all’inizio della prossima settimana”, ha affermato DaSilva.

Le condizioni potrebbero rapidamente diventare favorevoli allo sviluppo tropicale sulle acque calde della Corrente del Golfo e i venti direzionali potrebbero guidare qualsiasi sistema verso il sud-est degli Stati Uniti.

Ad agosto, l’uragano Erin è stato abbastanza grande e potente da sollevare forti onde, causare inondazioni costiere e innescare una significativa erosione delle spiagge per giorni. Ha anche prodotto fenomeni di upwelling lungo il suo percorso, un processo che ha portato acque fredde dalle profondità alla superficie del mare.

Le temperature del mare

Tempeste tropicali e uragani prosperano con temperature dell’acqua di circa 27°C o superiori. Al di sotto di tale temperatura, un sistema tropicale potrebbe non formarsi o un sistema consolidato potrebbe perdere intensità.

Le temperature dell’acqua si sono riprese lungo gran parte del percorso di Erin. Nell’Atlantico tropicale, le temperature superficiali del mare sono ora ben al di sopra della media storica di settembre in molte aree e sono particolarmente alte in gran parte del Golfo e del nord-ovest dei Caraibi.

Lo sviluppo tropicale atteso

Ci sono indicazioni che la pressione atmosferica diminuirà lentamente sui Caraibi occidentali fino al Golfo centrale verso la metà del mese. Quando ciò accadrà, diventerà probabile uno sviluppo tropicale, soprattutto se una delle onde provenienti da est interagirà e causerà l’eruzione, la persistenza e il consolidamento di numerosi temporali.

Lo sviluppo tropicale in quest’area potrebbe avere un impatto sui Caraibi occidentali e persino su alcune parti della Costa del Golfo degli Stati Uniti, a seconda dei venti direzionali. Gabrielle è il prossimo nome nella lista delle tempeste tropicali per la stagione degli uragani atlantici del 2025.