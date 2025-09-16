Meteo, blocco groenlandese e AO negativa: impatti sulla stagione invernale 2025/26

Le prospettive per la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2025 delineano uno scenario atmosferico di grande interesse. Le simulazioni numeriche segnalano la possibile formazione di un blocco anticiclonico sulla Groenlandia associato a una fase di Oscillazione Artica (AO) in territorio negativo. Una configurazione che tende ad accentuare gli scambi meridiani, favorendo la discesa di masse d’aria fredda verso latitudini più basse, come la Siberia e talvolta l’Europa centrale.

Gli indici AO/NAO , attualmente su valori neutri o debolmente negativi, potrebbero accentuarsi verso l’inizio di ottobre. Un blocco persistente sulla Groenlandia determinerebbe deviazioni del flusso zonale e fenomeni di wave reflection , con conseguente aumento del rischio di irruzioni fredde e la spinta di masse subtropicali verso sud-ovest.

Questa configurazione barica è favorevole a un rapido raffreddamento della Siberia , con prime nevicate già dalla fine di settembre. L’accumulo precoce di neve contribuisce a rinforzare l’ Anticiclone Russo-Siberiano , destinato a giocare un ruolo chiave nelle future ondate di gelo che potrebbero interessare anche l’ Europa .

Tendenza stagionale e possibili scenari

La presenza di una La Niña debole attesa per l’autunno-inverno 2025/26 sembra favorire ulteriormente gli scambi meridiani e le anomalie fredde, in particolare tra Eurasia e Nord America. Dopo un settembre dal sapore tardo-estivo, l’Europa e l’Italia potrebbero assistere a prime irruzioni fredde già nel mese di ottobre, aprendo scenari pre-invernali.