Meteo, BOM: previsioni ENSO mostrano 2025 neutrale e 2026 a rischio El Niño

Il Bureau of Meteorology (BOM) ha aggiornato la metodologia di monitoraggio introducendo un indice relativo del Niño 3.4, che considera il riscaldamento globale nel calcolo delle anomalie. Questo approccio rende più coerente il confronto tra le fasi ENSO nel tempo e aiuta a identificare con maggiore precisione le condizioni di La Niña ed El Niño.

Le proiezioni del BOM indicano per la finestra settembre–novembre anomalie del Niño 3.4 attorno a -0,9/-1,0°C , valori compatibili con una La Niña tecnica. Tuttavia, la durata limitata (2–3 mesi) e il rapido ritorno alla neutralità non sono sufficienti a classificare il 2025 come anno di La Niña .

2026: segnali in aumento per El Niño

Le indicazioni a lungo termine di BOM e di altri centri internazionali convergono su una maggiore probabilità di sviluppo di El Niño nel 2026. Una fase calda dell’ENSO comporta generalmente anomalie termiche positive e pattern pluviometrici differenti rispetto a La Niña, con effetti globali su temperature, precipitazioni e circolazione atmosferica.