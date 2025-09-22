Meteo Calabria: minime sottozero nell’Equinozio d’Autunno

Oggi, 22 settembre, alle 20:19, l’Equinozio d’Autunno segna la fine dell’estate astronomica. In Calabria la località di Tirivolo (Sila Piccola, Zagarise, Catanzaro)ha registrato un dato eccezionale: la prima temperatura sottozero della stagione con -0,5°C, favorita da cielo sereno e forti inversioni termiche. Anche altre stazioni hanno rilevato valori significativi: Bocca di Piazza +2,3°C, Serra San Bruno +4,5°C e Mongiana +4,7°C. Il Nord e il Centro Italia affrontano perturbazioni severe in questo primo giorno d’Autunno, mentre in Calabria il cielo resta sereno con +18°C a 850 hPa. Da venerdì, una perturbazione porterà calo termico e precipitazioni diffuse su tutta la regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.