Meteo, caldo estremo in Australia: record di settembre battuti in Queensland e Territorio del Nord

Il 29 settembre 2025 l’Australia ha registrato valori termici eccezionali, con picchi fino a 40,9°C e record storici eguagliati in diverse località. La stazione di Mc Arthur River Mine ha raggiunto i 40,9°C, eguagliando il record assoluto per il mese di settembre. Un valore che conferma la straordinarietà di questa giornata, con condizioni climatiche più simili all’estate piena che alla primavera australe. Anche nel Top End, le aree interne hanno toccato i 39–40°C, mentre Darwin ha registrato 36°C, un primato storico che si aggiunge a una lunga lista di anomalie.

Queensland: anomalie ben oltre le medie In Queensland, dove a settembre le temperature massime tipiche si aggirano sui 29–30°C, i valori osservati hanno superato di diversi gradi la media. Questa anomalia ha contribuito a rendere il mese di settembre 2025 uno dei più caldi mai registrati, con effetti diretti su ambiente, agricoltura e vivibilità quotidiana.

Le cause del caldo anomalo Secondo i meteorologi australiani, queste temperature record sono state determinate da correnti settentrionali ed orientali che hanno trasportato masse d’aria tropicale molto calde e secche. Un meccanismo tipico delle ondate di calore più intense che, in questo caso, si è manifestato con largo anticipo rispetto alla piena estate australiana.