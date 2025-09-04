Meteo Canada: Ashcroft segna 40,8°C e riscrive il record mondiale

Il 3 settembre 2025 la cittadina di Ashcroft, nella Columbia Britannica, ha fissato un nuovo punto di riferimento per la climatologia canadese: 40,8°C di massima giornaliera, il valore più alto mai osservato in Canada nel mese di settembre. Il dato supera il precedente limite nazionale di 40,0°C, storico traguardo condiviso per oltre un secolo da Morden (Manitoba, 1906) e Lost River (Saskatchewan, 1940). Nella stessa giornata Lytton si è fermata a 40,0°C, mentre una lunga scia di località ha registrato picchi straordinari: Nelson 39,8°C, Merritt 38,7°C, Kelowna 37,1°C, Warfield 36,9°C, Cranbrook 35,3°C.

Oltre alla dimensione nazionale, l’evento ha un valore statistico globale: i 40,8°C di Ashcroft rappresentano il giorno autunnale più caldo mai misurato intorno al 50° parallelo. In altre parole, a una latitudine dove a inizio settembre la media climatologica è ben più contenuta, si è arrivati a un livello di calore che finora non trovava riscontro nella serie storica mondiale per questa fascia.

Perché è accaduto

Alla base dell’episodio c’è una configurazione barica “bloccata” nota come heat dome: un’area di alta pressione molto robusta che comprime e riscalda la massa d’aria sottostante, inibisce la nuvolosità e favorisce un forte irraggiamento solare. La persistenza del pattern sul Pacific Northwest ha permesso l’accumulo di calore giorno dopo giorno, spingendo diverse stazioni della Columbia Britannica a ritoccare i propri record di fine estate.

Impatti e rischi

Temperature così elevate in settembre allungano la stagione dello stress termico, con effetti su salute pubblica (colpi di calore tardivi), siccità e pericolosità incendi. Terreni e vegetazione, già provati da estati sempre più calde, diventano più vulnerabili: basta un innesco per trasformare un focolaio in un incendio difficilmente gestibile. Anche il settore energetico può risentire della maggiore domanda elettrica per il raffrescamento in un periodo dell’anno tradizionalmente più mite.

Cosa ci dice questo record

L’episodio di Ashcroft è coerente con una tendenza ben documentata: le ondate di calore stanno diventando più frequenti, più lunghe e più intense anche alle medie latitudini e a stagione avanzata. Non è un singolo valore a raccontare il cambiamento, ma la somma dei record che cadono a ripetizione. Per decisori pubblici, servizi meteorologici e comunità locali significa rafforzare piani di early warning, gestione delle risorse idriche e prevenzione incendi, perché l’“estate lunga” è ormai una possibilità concreta anche nel cuore del Canada.