Meteo, Estate 2025 in Europa: caldo diffuso e record storici ovunque, tranne in Italia

L’estate 2025 si chiude con un bilancio che lascia pochi dubbi: gran parte dell’Europa ha vissuto una stagione eccezionalmente calda. Le analisi termiche indicano che oltre l’80% del continente ha registrato temperature superiori alla media 1991–2020, con scarti più marcati tra Europa occidentale e Balcani, dove le anomalie positive hanno spesso raggiunto +2/+3 °C. Solo alcune porzioni dell’Europa nord-orientale si sono avvicinate alla norma stagionale, mostrando quanto il riscaldamento non si manifesti in modo uniforme.

Dove ha fatto più caldo e perché conta

La persistenza di cupole anticicloniche, mari insolitamente caldi e afflussi subtropicali hanno innescato ondate di calore ravvicinate su ampie porzioni del continente. In Europa occidentale — in particolare su Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche — la combinazione di ventilazione debole, suolo disseccato e notti tropicali ricorrenti ha esaltato gli estremi termici. Nei Balcani, la traiettoria delle masse d’aria calde dal Mediterraneo orientale ha sostenuto picchi ripetuti, con poche pause rinfrescanti.

Record nazionali e primati locali

Regno Unito : estate più calda della serie storica nazionale.

: estate più calda della serie storica nazionale. Spagna e Portogallo : stagione complessivamente più calda con stress idrico diffuso.

: stagione complessivamente più calda con stress idrico diffuso. Balcani : 3ª o 4ª estate più calda mai osservata in diversi Paesi.

: 3ª o 4ª estate più calda mai osservata in diversi Paesi. Turchia: registrati valori oltre i 50 °C, per la prima volta nella storia climatica locale.

Impatti su salute, ecosistemi ed economia

Il caldo persistente ha avuto effetti a cascata:

Salute pubblica : incremento dei casi di stress termico nelle aree urbane.

: incremento dei casi di stress termico nelle aree urbane. Agricoltura : crisi delle colture estive e maggiore pressione sulle risorse idriche.

: crisi delle colture estive e maggiore pressione sulle risorse idriche. Energia : domanda elettrica elevata per il raffrescamento, con picchi nelle città.

: domanda elettrica elevata per il raffrescamento, con picchi nelle città. Ecosistemi: suoli secchi, incendi boschivi più probabili e mari eccezionalmente caldi.

Cosa ci insegna l’estate 2025