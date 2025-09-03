Meteo, Estate 2025 in Europa: caldo diffuso e record storici ovunque, tranne in Italia

Meteo, Regno Unito, Penisola Iberica e Balcani: primati nazionali senza precedenti

L’estate 2025 si chiude con un bilancio che lascia pochi dubbi: gran parte dell’Europa ha vissuto una stagione eccezionalmente calda. Le analisi termiche indicano che oltre l’80% del continente ha registrato temperature superiori alla media 1991–2020, con scarti più marcati tra Europa occidentale e Balcani, dove le anomalie positive hanno spesso raggiunto +2/+3 °C. Solo alcune porzioni dell’Europa nord-orientale si sono avvicinate alla norma stagionale, mostrando quanto il riscaldamento non si manifesti in modo uniforme.

Dove ha fatto più caldo e perché conta

La persistenza di cupole anticicloniche, mari insolitamente caldi e afflussi subtropicali hanno innescato ondate di calore ravvicinate su ampie porzioni del continente. In Europa occidentale — in particolare su Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche — la combinazione di ventilazione debole, suolo disseccato e notti tropicali ricorrenti ha esaltato gli estremi termici. Nei Balcani, la traiettoria delle masse d’aria calde dal Mediterraneo orientale ha sostenuto picchi ripetuti, con poche pause rinfrescanti.

Record nazionali e primati locali

  • Regno Unito: estate più calda della serie storica nazionale.
  • Spagna e Portogallo: stagione complessivamente più calda con stress idrico diffuso.
  • Balcani: 3ª o 4ª estate più calda mai osservata in diversi Paesi.
  • Turchia: registrati valori oltre i 50 °C, per la prima volta nella storia climatica locale.

Impatti su salute, ecosistemi ed economia

Il caldo persistente ha avuto effetti a cascata:

  • Salute pubblica: incremento dei casi di stress termico nelle aree urbane.
  • Agricoltura: crisi delle colture estive e maggiore pressione sulle risorse idriche.
  • Energia: domanda elettrica elevata per il raffrescamento, con picchi nelle città.
  • Ecosistemi: suoli secchi, incendi boschivi più probabili e mari eccezionalmente caldi.

Cosa ci insegna l’estate 2025

  1. Stagioni più lunghe e calde: l’estate si estende ai margini di giugno e settembre.
  2. Estremi più frequenti e persistenti: non solo picchi isolati, ma sequenze di caldo prolungate.
  3. Eterogeneità regionale: differenze marcate richiedono strategie locali di adattamento.

