Meteo, Estate 2025 in Ungheria: settima più calda e ottava più secca dal 1901

L’estate 2025 in Ungheria verrà ricordata come una delle più anomale e difficili degli ultimi decenni, risultando la settima più calda e l’ottava più secca dal 1901. Una stagione segnata da caldo estremo e siccità diffusa, con gravi ripercussioni sull’agricoltura, sulle risorse idriche e sulla gestione del rischio climatico. L’area compresa tra il Danubio e il Tisa ha registrato valori minimi storici di precipitazione, segnando la stagione più secca della storia locale. In alcune zone centrali e meridionali, l’accumulo estivo non ha raggiunto gli 80 mm complessivi, un livello eccezionalmente basso che ha accentuato lo stress idrico su colture e falde.

Un episodio pluviometrico eccezionale

Il 27 luglio 2025, la località di Csökölyi ha registrato 184 mm di pioggia in 24 ore, il valore più alto degli ultimi 60 anni e quinto nella serie storica dal 1901. Un evento estremo che conferma la natura contraddittoria dell’estate: da un lato siccità record, dall’altro nubifragi localizzati capaci di generare allagamenti e criticità idrogeologiche.

Cause meteorologiche e configurazione stagionale

La stagione è stata dominata da campi di alta pressione persistenti, che hanno favorito ondate di calore ricorrenti e limitato l’arrivo di fronti perturbati organizzati. Le piogge sono state spesso irregolari e convettive, con precipitazioni a macchia di leopardo tipiche dei temporali estivi.

Un clima sempre più estremo

L’estate 2025 in Ungheria rappresenta un nuovo campanello d’allarme: anomalie termiche e deficit pluviometrici si intrecciano con episodi di piogge record, confermando la crescente variabilità del clima. Per il futuro, sarà fondamentale adottare strategie di adattamento mirate, che includano una migliore gestione idrica, reti di allerta precoce e pratiche agricole più resilienti.

Il 2025 si colloca dunque tra le annate più estreme mai osservate, con l’Ungheria al centro di una sfida climatica che richiede risposte rapide ed efficaci.