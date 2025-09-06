Meteo, Estate artica 2025: forti contrasti termici tra Siberia, Svalbard, Groenlandia e arcipelaghi canadesi

L’estate 2025 conferma un’Artico a due velocità, con scarti dalla media climatica 1991–2020 (ERA5) molto diversi da area ad area. In particolare, Siberia nordoccidentale, Svalbard e calotta centrale della Groenlandia hanno sperimentato temperature significativamente superiori alla norma, mentre le isole artiche canadesi si sono mosse in controtendenza, più spesso su valori sotto media. Questo mosaico di anomalie riflette fattori dinamici (ciclogenesi e traiettorie delle masse d’aria), condizioni della criosfera e feedback radiativi legati all’albedo.

Dove e perché ha fatto più caldo

Siberia nordoccidentale – Le proiezioni multimodello indicavano un’elevata probabilità di estate sopra media. La maggiore attività ciclonica ha intensificato il trasporto di calore verso le alte latitudini.

– Le proiezioni multimodello indicavano un’elevata probabilità di estate sopra media. La maggiore ha intensificato il verso le alte latitudini. Svalbard – L’arcipelago ha vissuto una stagione con anomalie fino a +8 °C sopra il periodo climatico di riferimento, favorendo processi di fusione glaciale molto intensi.

– L’arcipelago ha vissuto una stagione con anomalie fino a sopra il periodo climatico di riferimento, favorendo processi di molto intensi. Groenlandia centrale – La calotta ha registrato temperature minime giornaliere e medie stagionali sopra norma, con ridotta persistenza di ondate fredde.

Dove è rimasto più freddo

Nelle isole artiche canadesi ha prevalso la tenuta del ghiaccio marino estivo e l’afflusso di masse d’aria fredde, con anomalie spesso negative, in contrasto con il forte riscaldamento euro-artico.

Il quadro ERA5 e i feedback dell’albedo

Secondo Copernicus/ERA5, nel luglio 2025 circa il 67% dell’Artico ha presentato temperature sopra la media. Le anomalie più evidenti coincidono con aree colpite da perdita di ghiaccio e riduzione della neve, dove il feedback dell’albedo amplifica il riscaldamento.

Implicazioni climatiche

Asimmetria regionale: la fascia siberiana e atlantica si scalda rapidamente, mentre le regioni canadesi restano più fredde grazie alla criosfera ancora estesa. Criosfera sotto stress: Svalbard e Groenlandia centrale evidenziano rischi crescenti di fusione e instabilità del manto glaciale. Prevedibilità stagionale: la circolazione atmosferica modula timing e intensità delle anomalie, rendendo strategico l’uso di dati satellitari ad alta risoluzione.

In sintesi

L’estate 2025 nell’Artico si presenta come un mosaico di estremi climatici: caldo marcato su Siberia, Svalbard e Groenlandia centrale, fresco relativo sulle isole canadesi. Un quadro coerente con l’amplificazione artica, ma modulato da ghiaccio, albedo e traiettorie delle masse d’aria. Per comunità e decisori politici questo significa pianificare scenari sempre più volatili, con impatti differenziati ma in crescita.