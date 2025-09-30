Meteo, Europa divisa: zero termico oltre i 4000 metri a ovest, valori invernali tra medio Adriatico e Balcani

Tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025, i principali modelli confermano uno scenario anomalo e straordinario. Sull’Europa occidentale e settentrionale, un robusto anticiclone mantiene l’aria molto mite in quota, con lo zero termico che in diversi settori alpini si spinge oltre i 4000 metri, valori eccezionali per inizio ottobre. Un fenomeno che accelera la fusione dei ghiacciai alpini e sottolinea l’eccezionalità del periodo. Al contrario, sui Balcani e sull’Adriatico l’irruzione di aria fredda artico-continentale provocherà un crollo repentino delle temperature, con lo zero termico che in alcune zone potrà scendere sotto i 600 metri e favorire nevicate precoci fino a 700-800 metri di quota.

Italia: dove colpirà più duramente il freddo Il Nord Italia sarà uno dei settori più esposti. In Pianura Padana e nelle valli alpine si prevedono minime notturne inferiori ai 7-8°C con rischio di brinate precoci nei fondovalle. Sul medio-basso Adriatico e lungo l’Appennino centro-meridionale (Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia interna) il calo sarà ancora più marcato: le temperature potranno attestarsi anche su valori 10-12 gradi sotto la media, con clima tipico della tarda stagione autunnale. Al Sud e sulle Isole Maggiori l’ingresso dell’aria fredda sarà percepito in misura minore, con variazioni più contenute lungo le coste tirreniche e sulla Sicilia e Sardegna.