Meteo, Europa divisa: zero termico oltre i 4000 metri a ovest, valori invernali tra medio Adriatico e Balcani

Tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025, i principali modelli confermano uno scenario anomalo e straordinario. Sull’Europa occidentale e settentrionale, un robusto anticiclone mantiene l’aria molto mite in quota, con lo zero termico che in diversi settori alpini si spinge oltre i 4000 metri, valori eccezionali per inizio ottobre. Un fenomeno che accelera la fusione dei ghiacciai alpini e sottolinea l’eccezionalità del periodo. Al contrario, sui Balcani e sull’Adriatico l’irruzione di aria fredda artico-continentale provocherà un crollo repentino delle temperature, con lo zero termico che in alcune zone potrà scendere sotto i 600 metri e favorire nevicate precoci fino a 700-800 metri di quota.
Italia: dove colpirà più duramente il freddo
Il Nord Italia sarà uno dei settori più esposti. In Pianura Padana e nelle valli alpine si prevedono minime notturne inferiori ai 7-8°C con rischio di brinate precoci nei fondovalle.
Sul medio-basso Adriatico e lungo l’Appennino centro-meridionale (Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia interna) il calo sarà ancora più marcato: le temperature potranno attestarsi anche su valori 10-12 gradi sotto la media, con clima tipico della tarda stagione autunnale.
Al Sud e sulle Isole Maggiori l’ingresso dell’aria fredda sarà percepito in misura minore, con variazioni più contenute lungo le coste tirreniche e sulla Sicilia e Sardegna.
Anomalie e prospettive
L’anomalia termica si concentrerà soprattutto sul versante adriatico e sulle zone interne appenniniche, con temperature tra i 7 e i 12 gradi sotto la media. Tra il 2 e il 4 ottobre 2025 l’Italia vivrà condizioni meteorologiche simili a fine autunno o inizio inverno, con instabilità diffusa e rischio di nevicate in quota.
In sintesi, l’Italia sarà al centro di due scenari opposti: a ovest un clima eccezionalmente mite con zero termico oltre i 4000 metri, a est un’irruzione di aria fredda artico-continentale con temperature da pieno novembre. Un inizio di ottobre 2025 che si preannuncia memorabile nelle cronache meteo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):