Meteo, ex uragano Gabrielle: in arrivo piogge e venti forti sul Portogallo, scenario autunnale in Europa

L’ex uragano Gabrielle sta rapidamente raggiungendo l’Europa e nelle prossime ore investirà il Portogallo con una fase di maltempo diffuso. Si tratta di un sistema ormai extratropicale, ma ancora molto energico, capace di influenzare le condizioni atmosferiche non solo nella penisola iberica, ma anche su parte dell’Europa occidentale. Le previsioni confermano l’arrivo di acquazzoni localmente forti, accompagnati da temporali sparsi, soprattutto nelle aree settentrionali e occidentali del Portogallo. Il rischio di precipitazioni improvvise e persistenti è concreto, con possibilità di disagi nelle aree urbane e nei centri costieri.

I venti tenderanno a intensificarsi sensibilmente nelle prossime ore, raggiungendo le aree costiere più esposte, con raffiche anche tempestose che potrebbero provocare mareggiate e difficoltà nei collegamenti marittimi. tenderanno a intensificarsi sensibilmente nelle prossime ore, raggiungendo le aree costiere più esposte, con raffiche anche tempestose che potrebbero provocaree difficoltà nei collegamenti marittimi.

Uno scenario da pieno autunno atlantico L’arrivo di Gabrielle segna un cambiamento netto nello scenario meteorologico europeo: dall’estate prolungata di settembre si passa a un vero e proprio contesto da autunno atlantico. Ciò significa più frequenti fasi piovose, una maggiore attività convettiva e giornate ventose, con effetti che si faranno sentire soprattutto lungo la fascia costiera. Il contributo marittimo sarà determinante: mari molto mossi, umidità elevata e instabilità diffusa daranno vita a un mix tipicamente autunnale, che potrà accentuare i disagi in diverse regioni del Portogallo.