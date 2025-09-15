Meteo: forti sbalzi termici tra Regno Unito ed Europa occidentale

Meteo, Regno Unito e Francia: temperature sopra media fino a +10 °C

Anomalie 850 hPa ECMWF 19 settembre

La mappa prevista per il 19 settembre 2025 evidenzia uno scenario di contrasti termici marcati sull’Europa. L’output ECMWF mostra un’onda calda estesa su Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, mentre una fascia di anomalie negative interessa Balcani, Turchia e parte dell’Europa sud-orientale.

Europa occidentale: caldo anomalo e picchi oltre la media

  • Regno Unito e Francia: anomalie positive fino a +10 °C a 850 hPa.
  • Penisola Iberica: persistenza di aria subtropicale e temperature sopra media.
  • Implicazioni: probabile incremento di massime elevate e notti miti, con stabilità e scarsa ventilazione nelle aree interne.

Europa sud-orientale: anomalie negative e rinfrescate

  • Balcani e Turchia: scarti anche di −4/−6 °C rispetto alla climatica.
  • Contrasti locali: possibili rovesci e temporali lungo i margini
    dell’aria più fredda.

Chiavi sinottiche: getto polare ondulato e onde planetarie

Il pattern è coerente con un getto polare fortemente ondulato: la cresta veicola afflussi caldi subtropicali verso ovest, mentre il cavo d’onda convoglia aria più fresca verso est. Questo assetto favorisce sbalzi termici rapidi e il rischio di estremi meteo locali.

Tendenza per Regno Unito ed Europa occidentale

Nella seconda metà di settembre è plausibile la persistenza di caldo anomalo a ovest e rinfrescate a est. In transito, i gradienti termici potranno innescare fenomeni convettivi sui confini delle masse d’aria, specie in presenza di umidità elevata e forzanti orografiche.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO