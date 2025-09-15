Meteo: forti sbalzi termici tra Regno Unito ed Europa occidentale

La mappa prevista per il 19 settembre 2025 evidenzia uno scenario di contrasti termici marcati sull’Europa. L’output ECMWF mostra un’onda calda estesa su Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, mentre una fascia di anomalie negative interessa Balcani, Turchia e parte dell’Europa sud-orientale.

Il pattern è coerente con un getto polare fortemente ondulato: la cresta veicola afflussi caldi subtropicali verso ovest, mentre il cavo d’onda convoglia aria più fresca verso est. Questo assetto favorisce sbalzi termici rapidi e il rischio di estremi meteo locali.

Tendenza per Regno Unito ed Europa occidentale

Nella seconda metà di settembre è plausibile la persistenza di caldo anomalo a ovest e rinfrescate a est. In transito, i gradienti termici potranno innescare fenomeni convettivi sui confini delle masse d’aria, specie in presenza di umidità elevata e forzanti orografiche.