Meteo Francia: frequenti rovesci e possibili temporali forti al Centro-Nord nei prossimi sette giorni

Nei prossimi 7 giorni la Francia sarà interessata da un flusso da ovest–sud-ovest a tratti perturbato sulla metà settentrionale. La variabile chiave sarà la latitudine del getto (jet stream): con un getto più basso, il Nord entra sotto piogge e rovesci; con un getto più alto, avanza l’anticiclone dal Mediterraneo.

Oggi e domani: saccatura in quota e instabilità sul Nord Una saccatura di aria fredda in quota intrappolata nel flusso zonale favorirà rovesci e temporali frequenti a nord della Senna e lungo le coste della Manica, con locali sconfinamenti verso Centro-Ovest e, domani, sui rilievi del Sud. Altrove tempo variabile, più soleggiato tra Sud-Est e Corsica. Temperature contenute (17–24 °C), più miti sul Mediterraneo con punte di 27–30 °C tra Fréjus e Antibes per possibile effetto favonico. Vento di SO sensibile a nord della Loira, O–NO sul Mediterraneo.

Sabato: Nord ancora instabile, focus su PACA La saccatura insiste con rovesci e temporali numerosi al Nord. Un fronte secondario in risalita dal NE della Spagna punta la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) con fenomeni temporaleschi talora organizzati (possibile estensione verso Rodano-Alpi). Sulla Corsica passaggi nuvolosi e piovaschi deboli. Temperature senza variazioni rilevanti.

Domenica: anticiclone in rimonta, ma fronte caldo attivo al Nord L’alta pressione risale da sud dividendo il Paese: a nord della Loira piogge organizzate e vento di SO fino a 80–90 km/h sulle coste della Manica; fascia centrale (Charentes–Franca Contea/Alsazia) più nuvolosa ma spesso asciutta; metà Sud più soleggiata. Temperature in aumento al Centro-Sud, più fresche sotto la pioggia al Nord.

Lunedì–mercoledì: scivola il fronte freddo, poi nuovo impulso oceanico Lunedì il fronte freddo legato al sistema domenicale scivola attenuato da SO a NE lasciando piovaschi; dietro, su ampio quadrante nord-occidentale, nuovi rovesci. Sul Sud-Est (PACA, Corsica) prevale il sole nonostante velature. Vento di SO ancora sostenuto lungo la Manica; caldo relativo al Sud-Est, più fresco al Nord-Ovest nel post-frontale. Martedì gradiente NW–SE: più nubi e qualche fenomeno verso NW, bel tempo al Sud-Est e in Corsica; possibile nuova perturbazione serale sulla Manica con rinforzi del vento. Mercoledì torna un tempo perturbato al Nord (piogge e rovesci più insistenti verso la Manica) per depressione britannica in prossimità; metà sud secca e spesso soleggiata. Temperature: fresco sotto l’instabilità, caldo al Sud.

Fine settimana successivo: scenario anticiclonico e caldo fuori stagione Tra giovedì e weekend aumentano le probabilità di un rafforzamento anticiclonico più diffuso, con caldo anomalo per il periodo e autentiche sensazioni estive; la nuvolosità regredisce a nord della Loira. L’inizio della settimana seguente potrebbe restare caldo e secco, prima di un possibile peggioramento temporalesco attorno al 24–25 settembre.