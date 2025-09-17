Meteo Francia: in arrivo goccia fredda con piogge e temporali nel weekend

Le ultime elaborazioni mostrano un ritorno dell’instabilità nel fine settimana sulla Francia per l’ingresso di una saccatura atlantica che tenderà a isolarsi come goccia fredda sull’Italia o nelle sue vicinanze. Le previsioni restano da valutare con prudenza: alcuni fattori al suolo potrebbero modificare i dettagli dell’evoluzione. Da sabato atteso un peggioramento dal sud-ovest verso il nord-nordest della Francia, con piogge diffuse e temporali localmente intensi. Possibili raffiche di vento e grandinate. Il vento potrà favorire ‘compressione’ e relativa siccità su aree come Tolosa, Aude e Roussillon, più ai margini della perturbazione.

Domenica: focus su Hérault, Gard, Lozère e Ardèche Domenica il maltempo si concentrerà su Hérault, Gard, Lozère e Ardèche, con un pennacchio convettivo in risalita fino alla valle della Saona. Attesi accumuli di pioggia consistenti in poche ore e temporali organizzati su più celle.

Notte tra domenica e lunedì: PACA e Costa Azzurra Tra la notte di domenica e le prime ore di lunedì, il fronte raggiungerà le regioni di PACA e la Costa Azzurra, con piogge intense a carattere temporalesco e locali criticità idrogeologiche da monitorare.

Incertezze e rischi locali Lo scenario attuale è il più plausibile, ma persistono incertezze sui dettagli. Al momento non emergono segnali di una situazione stazionaria o di rischio esteso, tuttavia la formazione di convergenze umide potrebbe esaltare i fenomeni in modo localizzato.

Prossima settimana: instabilità persistente e possibile occlusione A inizio settimana la goccia fredda potrebbe ruotare sopra l’area mediterranea mantenendo alta la probabilità di rovesci e temporali, generati anche dall’ingresso di aria più fredda in quota. Non si esclude il transito di una forte occlusione, con piogge abbondanti a seconda della posizione del minimo. Con il calo termico potrà inoltre tornare la neve in montagna, localmente a quote insolite per il periodo.