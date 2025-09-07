Meteo Francia, lunedì 8 settembre: temporali diffusi e calo delle temperature

La giornata di domani, lunedì 8 settembre, sarà segnata da un deciso cambiamento del tempo in gran parte della Francia, con il ritorno di temporali intensi e un calo marcato delle temperature, soprattutto nelle regioni centro-orientali e nord-orientali del Paese. Già dal mattino, i primi rovesci temporaleschi si svilupperanno sul Massiccio Centrale, per poi estendersi nel corso della giornata verso il centro-est e il nord-est. In queste aree, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con accumuli pluviometrici significativi e rischio di disagi idrogeologici. Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno anche il Rossiglione, confermando un contesto instabile e a tratti perturbato.

Zone più stabili e venti in rinforzo

Situazione diversa per la Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Corsica, che beneficeranno di un tempo più stabile e soleggiato, pur con qualche nube di passaggio. Sul settore nord-occidentale, invece, si tornerà a condizioni più miti, con ampie schiarite alternate a locali rovesci costieri. Da segnalare anche il rinforzo del vento di tramontana, che potrà raggiungere raffiche fino a 50 km/h nel corso della giornata.

Temperature in netto calo

Dal punto di vista termico, si conferma un deciso calo delle temperature su gran parte della Francia. Le minime oscilleranno tra gli 11 e i 16 °C, con valori più elevati tra i 17 e i 21 °C sul settore sud-occidentale e lungo le coste mediterranee. Le massime saranno comprese tra 19 e 23 °C sul centro-nord, con punte di 24-25 °C nella fascia orientale. Solo il sud-est manterrà condizioni più calde, con valori ancora compresi tra 26 e 31 °C.

Un quadro tipicamente autunnale

Il mix tra temporali diffusi, piogge localmente abbondanti e brusco calo termico disegnerà un quadro atmosferico dal sapore tipicamente autunnale. Una situazione che richiama l’attenzione di cittadini e autorità locali, soprattutto nelle zone più esposte a rovesci persistenti e venti sostenuti.