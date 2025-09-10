Meteo Francia, nuova fase di severo maltempo tra piogge e temporali: Nizza finisce sott’acqua

La giornata odierna ha visto un netto peggioramento tra Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con temporali violenti, piogge torrenziali e grandine. Gli accumuli più consistenti hanno interessato Nizza e Villefranche-sur-Mer, dove si sono registrati disagi alla circolazione e allagamenti localizzati. La dinamica è tipica dei sistemi convettivi mediterranei: aria caldo-umida nei bassi strati, convergenze locali e flusso in quota favorevole a rovesci ripetuti sullo stesso settore.
Giovedì: pausa a est, instabilità verso Nord-Ovest e Manica
Domani le precipitazioni tenderanno a traslare verso nord-est. Dalle aree di confine orientali è atteso un miglioramento mattutino con schiarite, mentre dalla Nuova Aquitania l’instabilità risalirà entro metà giornata. Un vento moderato di sud-sudovest innescherà rovesci a tratti temporaleschi lungo la Manica nel pomeriggio.
Sull’area mediterranea tornerà un sole prevalente, pur con ventilazione percepibile sulle coste. Le temperature massime resteranno in generale leggermente sotto media.
Venerdì: temporali residui sulla Manica, più stabile altrove
La coda del sistema manterrà temporali sparsi sul settore della Manica, con rischio basso di rovesci sul resto del Nord e condizioni più tranquille su Centro e Sud. Le temperature si manterranno
lievemente inferiori alla media dove insisteranno nubi e piogge.
Weekend: doppio passaggio perturbato al Nord, possibili temporali al Sud-Est
Il fine settimana si preannuncia piovoso sul Nord della Francia per il transito di due impulsi temporaleschi tra sabato e domenica. Sabato non si escludono temporali anche sull’area mediterranea.
Contestualmente, al Sud è atteso un aumento termico: i valori diurni torneranno in linea con le medie o lievemente sopra entro domenica, specie sulle aree meridionali e costiere.
Indicazioni operative e rischi principali
- Nubifragi localizzati e allagamenti urbani nelle aree soggette a stazionarietà dei rovesci.
- Raffiche di vento nelle celle temporalesche e lungo la Manica con possibili mareggiate.
- Disagi alla viabilità: pianificare gli spostamenti e monitorare gli avvisi meteo locali.