Meteo Francia, nuova fase di severo maltempo tra piogge e temporali: Nizza finisce sott’acqua

Meteo Francia, oggi temporali violenti e grandine in Corsica e Costa Azzurra

Temporale Nizza Francia

La giornata odierna ha visto un netto peggioramento tra Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con temporali violenti, piogge torrenziali e grandine. Gli accumuli più consistenti hanno interessato Nizza e Villefranche-sur-Mer, dove si sono registrati disagi alla circolazione e allagamenti localizzati. La dinamica è tipica dei sistemi convettivi mediterranei: aria caldo-umida nei bassi strati, convergenze locali e flusso in quota favorevole a rovesci ripetuti sullo stesso settore.

Nubifragio Nizza

Giovedì: pausa a est, instabilità verso Nord-Ovest e Manica

Domani le precipitazioni tenderanno a traslare verso nord-est. Dalle aree di confine orientali è atteso un miglioramento mattutino con schiarite, mentre dalla Nuova Aquitania l’instabilità risalirà entro metà giornata. Un vento moderato di sud-sudovest innescherà rovesci a tratti temporaleschi lungo la Manica nel pomeriggio.

Sull’area mediterranea tornerà un sole prevalente, pur con ventilazione percepibile sulle coste. Le temperature massime resteranno in generale leggermente sotto media.

Grandine Nizza

Venerdì: temporali residui sulla Manica, più stabile altrove

La coda del sistema manterrà temporali sparsi sul settore della Manica, con rischio basso di rovesci sul resto del Nord e condizioni più tranquille su Centro e Sud. Le temperature si manterranno
lievemente inferiori alla media dove insisteranno nubi e piogge.

Weekend: doppio passaggio perturbato al Nord, possibili temporali al Sud-Est

Il fine settimana si preannuncia piovoso sul Nord della Francia per il transito di due impulsi temporaleschi tra sabato e domenica. Sabato non si escludono temporali anche sull’area mediterranea.

Contestualmente, al Sud è atteso un aumento termico: i valori diurni torneranno in linea con le medie o lievemente sopra entro domenica, specie sulle aree meridionali e costiere.

Indicazioni operative e rischi principali

  • Nubifragi localizzati e allagamenti urbani nelle aree soggette a stazionarietà dei rovesci.
  • Raffiche di vento nelle celle temporalesche e lungo la Manica con possibili mareggiate.
  • Disagi alla viabilità: pianificare gli spostamenti e monitorare gli avvisi meteo locali.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO