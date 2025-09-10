Meteo Francia, nuova fase di severo maltempo tra piogge e temporali: Nizza finisce sott’acqua

La giornata odierna ha visto un netto peggioramento tra Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, con temporali violenti, piogge torrenziali e grandine. Gli accumuli più consistenti hanno interessato Nizza e Villefranche-sur-Mer, dove si sono registrati disagi alla circolazione e allagamenti localizzati. La dinamica è tipica dei sistemi convettivi mediterranei: aria caldo-umida nei bassi strati, convergenze locali e flusso in quota favorevole a rovesci ripetuti sullo stesso settore.

Giovedì: pausa a est, instabilità verso Nord-Ovest e Manica Domani le precipitazioni tenderanno a traslare verso nord-est. Dalle aree di confine orientali è atteso un miglioramento mattutino con schiarite, mentre dalla Nuova Aquitania l’instabilità risalirà entro metà giornata. Un vento moderato di sud-sudovest innescherà rovesci a tratti temporaleschi lungo la Manica nel pomeriggio. Sull’area mediterranea tornerà un sole prevalente, pur con ventilazione percepibile sulle coste. Le temperature massime resteranno in generale leggermente sotto media.

Venerdì: temporali residui sulla Manica, più stabile altrove La coda del sistema manterrà temporali sparsi sul settore della Manica, con rischio basso di rovesci sul resto del Nord e condizioni più tranquille su Centro e Sud. Le temperature si manterranno

lievemente inferiori alla media dove insisteranno nubi e piogge.

Weekend: doppio passaggio perturbato al Nord, possibili temporali al Sud-Est Il fine settimana si preannuncia piovoso sul Nord della Francia per il transito di due impulsi temporaleschi tra sabato e domenica. Sabato non si escludono temporali anche sull’area mediterranea. Contestualmente, al Sud è atteso un aumento termico: i valori diurni torneranno in linea con le medie o lievemente sopra entro domenica, specie sulle aree meridionali e costiere.