Meteo Francia, piogge e freddo insolito: torna la neve sui Pirenei al di sotto dei 1800 metri

La Francia sta vivendo una fase meteorologica particolarmente instabile e fresca, legata all’isolamento di una goccia fredda sull’ovest del Paese. Questo fenomeno, che si è formato a seguito dell’aria fredda in quota responsabile del maltempo di domenica, continua a condizionare il tempo su gran parte del territorio. Per le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, le previsioni indicano pochi cambiamenti: l’atmosfera resterà grigia, umida e fresca. In molte regioni le temperature massime faranno fatica a superare i 10-15°C, valori insolitamente bassi per la seconda metà di settembre. Una serie di giornate così fredde a inizio autunno è piuttosto rara e accentua la sensazione di un anticipo invernale.

Accumuli di pioggia significativi nel Grand Est

Particolarmente significativa la situazione nel Grand Est, dove si attendono accumuli di pioggia rilevanti a causa del ritorno di venti orientali carichi di umidità. In queste zone il rischio di precipitazioni abbondanti è elevato, con conseguenze che potrebbero creare disagi alla viabilità e alle attività quotidiane.

Il ritorno della neve sui Pirenei

La novità più sorprendente riguarda i Pirenei, dove la neve è tornata a cadere già dal 23 settembre. A Bagnères-de-Bigorre, a quota 2.225 metri, sono stati misurati 8 cm di neve fresca, con fiocchi che si sono spinti fino a 1700 metri. Un evento che segna in modo evidente la transizione stagionale e che ha colto di sorpresa residenti e turisti.

Un autunno iniziato in anticipo

In sintesi, la Francia sta attraversando un passaggio netto dall’estate all’autunno, con piogge diffuse, temperature in forte calo e il ritorno della neve in montagna. Una situazione che conferma la dinamicità autunnale tipica di questo periodo dell’anno e che invita a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo.