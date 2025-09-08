Meteo Francia, temporali severi: rischio alluvioni lampo in Lorena e Alsazia

Una perturbazione organizzata ha già scaricato piogge abbondanti tra Occitania e Borgogna, attraversando il Centro-Est nella notte. Il sistema perturbato, in progressivo spostamento verso levante, tornerà a mostrarsi fortemente instabile in serata: i temporali si genereranno prima sul settore meridionale del Massiccio Centrale, quindi dilagheranno verso il Grand Est, con celle localmente intense e a rapido sviluppo.

Nel frattempo, si registra una flessione termica estesa a gran parte del Paese: le temperature massime sono in calo sensibile quasi ovunque, fatta eccezione per il bacino mediterraneo, dove i valori superano ancora con frequenza i 30 °C. Il contrasto tra aria più fresca oceanica e masse d’aria ancora calde e umide al Sud-Est mantiene elevato il potenziale convettivo, favorendo rovesci violenti e possibili grandinate.

Notte di lunedì/martedì: intensificazione su Borgogna, Alta Marna e Lorena

Tra la notte di lunedì e martedì l’episodio piovoso-temporalesco tenderà a intensificarsi lungo l’asse Borgogna-Franca Contea → Alta Marna → Lorena, con un rallentamento della traslazione del fronte: in questo contesto non si escludono accumuli di 40–50 mm, con criticità idrauliche e allagamenti locali e possibile innalzamento dei livelli di allerta.

In Mosella e Meurthe-et-Moselle, già in allerta arancione per piogge e inondazioni, gli accumuli hanno raggiunto 60 mm, con picchi oltre 80 mm in aree ristrette: il suolo saturo aumenterà la vulnerabilità ai nuovi passaggi perturbati. Nella tarda notte su martedì il sistema coinvolgerà l’Alsazia, per poi oltrepassare il confine al mattino.

Martedì: nuovo fronte atlantico e calo termico verso le medie

Un nuovo fronte atlantico si avvicinerà dalla costa, raggiungendo la Bretagna entro mezzogiorno: il cielo tenderà a chiudersi da ovest verso est, mentre tra i due sistemi si alterneranno schiarite e nubi, con rovesci sui rilievi e spunti temporaleschi su Alpi e Corsica. Il trend termico resterà in diminuzione, con minime e massime prossime alle medie stagionali.

Focus Sud-Est e Corsica: rischio temporali intensi

Tra la notte di martedì e mercoledì e nella giornata di mercoledì sarà possibile una fase temporalesca intensa su Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Corsica, con forti rovesci, colpi di vento e locali nubifragi. In queste zone si raccomanda attenzione a allagamenti rapidi, criticità viarie e possibili mareggiate in caso di linee temporalesche prossime alla costa.

In sintesi