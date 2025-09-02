Meteo, Giappone, caldo da record: settembre comincia a riscrivere le statistiche

Il Giappone sta attraversando la sua ondata di calore più estrema mai osservata a inizio settembre. Dopo un’estate già rovente, i primi giorni del mese hanno imposto un nuovo livello di allerta: a Sendai sono stati raggiunti 37,4°C e a Watari 36,1°C, valori che segnano il giorno più caldo di sempre per entrambe le città. Non si tratta di episodi isolati: in tutto l’arcipelago sono caduti centinaia di record, con una persistenza del caldo fuori scala per la stagione.
Perché fa così caldo a settembre
Due fattori principali spiegano l’eccezionalità dell’evento:
- Alta pressione tenace sull’Asia orientale: un promontorio anticiclonico compatto e persistente ha “schiacciato” l’aria verso il suolo, inibendo la convezione e favorendo compressione e riscaldamento.
- Mari insolitamente caldi: temperature marine elevate hanno alimentato aria più calda e umida nelle basse quote, riducendo lo scarto termico tra giorno e notte e mantenendo minime notturne anomale.
Questa combinazione ha prolungato l’estate ben oltre la data “meteorologica”, amplificando la durata dell’esposizione al calore e il carico di stress termico sulla popolazione.
Cosa dicono i numeri
- Sendai: 37,4°C – nuovo record assoluto, non solo per settembre ma dell’intera serie storica locale.
- Watari: 36,1°C – anche qui record assoluto.
- Centinaia di record infranti in tutta la nazione nell’arco di pochi giorni, segnale di un’anomalia diffusa e non puntuale.
Nel complesso, l’estate 2025 risulta la più calda mai registrata in Giappone, con una anomalia media di +2,36°C rispetto alla norma climatologica. Il fatto che il picco estremo si presenti a settembre evidenzia un allungamento della stagione calda e il progressivo slittamento delle soglie di rischio.
Impatti: salute, servizi e sistemi urbani
Il caldo prolungato ha aumentato gli accessi ospedalieri per colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra anziani, lavoratori all’aperto e bambini. Le città soffrono di più per l’effetto isola di calore urbana, con notti tropicali che riducono il recupero fisiologico. Possibili effetti a catena includono:
- Stress sulla rete elettrica per l’uso massivo di condizionatori.
- Ritardi o rimodulazioni in eventi all’aperto e attività scolastiche.
- Rischi per l’agricoltura, specie per colture sensibili allo stress idrico.
Come proteggersi: misure pratiche ad alto impatto
- Pianificare le attività nelle ore più fresche; pause frequenti per chi lavora all’aperto.
- Idratazione continua, limitando alcol e bevande zuccherate.
- Ambienti ventilati e ombreggiati: tende, ventilazione incrociata, climatizzazione.
- Attenzione ai soggetti fragili: anziani, bambini, persone con patologie.
- Monitorare gli avvisi meteo e gli indici di calore (heat index/wet-bulb).
Uno spartiacque per la percezione del rischio
Il settembrino fuori scala del 2025 in Giappone segna uno spartiacque climatico: mostra come ondate di calore tardive e persistenti possano diventare parte integrante del nuovo clima, con impatti che si estendono ben oltre i picchi estivi tradizionali. L’episodio di questi giorni non solo riscrive i primati locali, ma rafforza la necessità di adattamento: piani comunali contro il calore, reti di assistenza di prossimità, progettazione urbana resiliente.
In sintesi: l’ondata di calore di inizio settembre 2025 in Giappone non è un’anomalia isolata, ma il segnale di una stagione calda che si allunga e intensifica. Riconoscerne i meccanismi e mettere in campo misure di prevenzione è ormai una priorità per salute pubblica e pianificazione urbana.