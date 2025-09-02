Meteo, Giappone, caldo da record: settembre comincia a riscrivere le statistiche

MeteoWeb

Il Giappone sta attraversando la sua ondata di calore più estrema mai osservata a inizio settembre. Dopo un’estate già rovente, i primi giorni del mese hanno imposto un nuovo livello di allerta: a Sendai sono stati raggiunti 37,4°C e a Watari 36,1°C, valori che segnano il giorno più caldo di sempre per entrambe le città. Non si tratta di episodi isolati: in tutto l’arcipelago sono caduti centinaia di record, con una persistenza del caldo fuori scala per la stagione.

Perché fa così caldo a settembre

Due fattori principali spiegano l’eccezionalità dell’evento:

Alta pressione tenace sull’Asia orientale: un promontorio anticiclonico compatto e persistente ha “schiacciato” l’aria verso il suolo, inibendo la convezione e favorendo compressione e riscaldamento.

tenace sull’Asia orientale: un promontorio anticiclonico compatto e persistente ha “schiacciato” l’aria verso il suolo, inibendo la convezione e favorendo compressione e riscaldamento. Mari insolitamente caldi: temperature marine elevate hanno alimentato aria più calda e umida nelle basse quote, riducendo lo scarto termico tra giorno e notte e mantenendo minime notturne anomale.

Questa combinazione ha prolungato l’estate ben oltre la data “meteorologica”, amplificando la durata dell’esposizione al calore e il carico di stress termico sulla popolazione.

Cosa dicono i numeri

Sendai: 37,4°C – nuovo record assoluto , non solo per settembre ma dell’intera serie storica locale.

– nuovo , non solo per settembre ma dell’intera serie storica locale. Watari: 36,1°C – anche qui record assoluto .

– anche qui . Centinaia di record infranti in tutta la nazione nell’arco di pochi giorni, segnale di un’anomalia diffusa e non puntuale.

Nel complesso, l’estate 2025 risulta la più calda mai registrata in Giappone, con una anomalia media di +2,36°C rispetto alla norma climatologica. Il fatto che il picco estremo si presenti a settembre evidenzia un allungamento della stagione calda e il progressivo slittamento delle soglie di rischio.

Impatti: salute, servizi e sistemi urbani

Il caldo prolungato ha aumentato gli accessi ospedalieri per colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra anziani, lavoratori all’aperto e bambini. Le città soffrono di più per l’effetto isola di calore urbana, con notti tropicali che riducono il recupero fisiologico. Possibili effetti a catena includono:

Stress sulla rete elettrica per l’uso massivo di condizionatori.

per l’uso massivo di condizionatori. Ritardi o rimodulazioni in eventi all’aperto e attività scolastiche.

in eventi all’aperto e attività scolastiche. Rischi per l’agricoltura, specie per colture sensibili allo stress idrico.

Come proteggersi: misure pratiche ad alto impatto

Pianificare le attività nelle ore più fresche; pause frequenti per chi lavora all’aperto.

nelle ore più fresche; pause frequenti per chi lavora all’aperto. Idratazione continua , limitando alcol e bevande zuccherate.

, limitando alcol e bevande zuccherate. Ambienti ventilati e ombreggiati: tende, ventilazione incrociata, climatizzazione.

e ombreggiati: tende, ventilazione incrociata, climatizzazione. Attenzione ai soggetti fragili : anziani, bambini, persone con patologie.

: anziani, bambini, persone con patologie. Monitorare gli avvisi meteo e gli indici di calore (heat index/wet-bulb).

Uno spartiacque per la percezione del rischio

Il settembrino fuori scala del 2025 in Giappone segna uno spartiacque climatico: mostra come ondate di calore tardive e persistenti possano diventare parte integrante del nuovo clima, con impatti che si estendono ben oltre i picchi estivi tradizionali. L’episodio di questi giorni non solo riscrive i primati locali, ma rafforza la necessità di adattamento: piani comunali contro il calore, reti di assistenza di prossimità, progettazione urbana resiliente.

In sintesi: l’ondata di calore di inizio settembre 2025 in Giappone non è un’anomalia isolata, ma il segnale di una stagione calda che si allunga e intensifica. Riconoscerne i meccanismi e mettere in campo misure di prevenzione è ormai una priorità per salute pubblica e pianificazione urbana.