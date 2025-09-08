Meteo Giappone, caldo notturno da record: l’estate infinita continua anche a settembre

Il Giappone sta attraversando una fase di calore estremo persistente che non accenna a diminuire nemmeno a settembre. Dopo settimane di temperature elevate, il nuovo segnale d’allarme arriva dalle minime notturne: in diverse località costiere e insulari del Paese — tra cui Saigo, Capo Saigo, Ama e Wainura — i termometri sono rimasti stabilmente sopra i 27 °C nelle ore più fresche del giorno, aggiornando i primati storici del mese. Si tratta di valori lontani dalle medie stagionali (generalmente 20–22 °C per molte aree del Giappone) e capaci di trasformare le notti in un ambiente afoso, con condizioni percepite spesso paragonabili a una “sauna continua”.

Perché le notti non si raffreddano

Il quadro sinottico è dominato da una doppia struttura anticiclonica: l’alta pressione del Pacifico e quella di matrice tibetana cooperano nel comprimere la massa d’aria e nel ridurre la ventilazione, ostacolando il raffrescamento notturno. A questo si sommano anomalie positive delle temperature superficiali del mare, che rilasciano calore e umidità verso la bassa troposfera, aumentando l’indice di calore e lo stress termico anche dopo il tramonto. In termini fisici, la forte subsidenza inibisce lo sviluppo di nubi e favorisce l’accumulo di calore negli strati inferiori, limitando la perdita radiativa durante la notte.

Impatti su salute e servizi

Le cosiddette notti tropicali (minime ≥ 25 °C) si stanno trasformando in notti estremamente calde (≥ 27–28 °C), una soglia critica per la salute pubblica. La combinazione tra umidità elevata e temperature minime anomale riduce la capacità del corpo di disperdere calore e accresce il rischio di ipertermia, soprattutto per anziani, bambini e lavoratori all’aperto. Gli ospedali segnalano un incremento di accessi per colpi di calore e disidratazione; i gestori energetici, nel frattempo, devono far fronte a picchi di domanda elettrica dovuti all’uso prolungato dei condizionatori.

Tendenza a breve termine: rischio record ancora alto

I principali centri previsionali indicano una probabilità elevata che il caldo sopra media prosegua per tutto settembre, con la possibilità di nuovi record sia diurni sia notturni. Finché persisteranno il pattern anticiclonico e le SST anomale, il raffrescamento notturno resterà scarso, mantenendo indici di calore su livelli disagevoli anche in tarda serata e nelle prime ore del mattino.

Come mitigare gli effetti

Idratazione regolare e pasti leggeri; limitare alcol e caffeina.

Ambienti ventilati o climatizzati; attenzione all'uso notturno dei condizionatori con setpoint efficienti (26–27 °C).

Programmare le attività fisiche e lavorative nelle ore più fresche; pause frequenti all'ombra.

Sorveglianza attiva per soggetti fragili e vicinato solidale (anziani soli, bambini piccoli).

Anomalia termica eccezionale in Giappone

Il Giappone sta vivendo un’anomalia termica eccezionale che si manifesta soprattutto nelle temperature minime notturne, un indicatore chiave dell’intensità delle ondate di calore. La persistenza del doppio anticiclone e delle acque marine calde lascia prevedere una prosecuzione dell’“estate infinita” almeno nel breve termine. Aggiornare i piani di adattamento e protezione della salute non è più una misura straordinaria: è la nuova normalità in un clima che cambia.