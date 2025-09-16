Meteo, Giappone settembre 2025: continuano il caldo eccezionale e le notti tropicali

Umidità opprimente, temperature oltre la media e nuovi record in un mese che prolunga l’estate ben oltre l’equinozio. Il Giappone sta vivendo un settembre 2025 di caldo eccezionale, con massime e minime insolitamente elevate e livelli di umidità tali da aumentare il rischio per la salute. La media nazionale del mese ha superato di oltre 2 °C i valori climatologici, prolungando l’anomalia termica

ben oltre l’equinozio.

Record e città più colpite Massime : 35,8 °C a Kimotsuki Maeda ; 34,1 °C ad Ashimine ;

33,3 °C a Chiya .

: 35,8 °C a ; 34,1 °C ad ; 33,3 °C a . Minime notturne: 29,0 °C a Ibaruma (tropical night estrema);

21,1 °C a Yamanaka. In molte aree del Giappone centrale e meridionale le notti tropicali (minime > 25 °C) sono aumentate sensibilmente, così come i giorni con temperature oltre 30–35 °C.

Perché fa così caldo: mare caldo e alte pressioni persistenti La persistenza di alte pressioni e temperature superficiali marine eccezionalmente elevate ha impedito l’ingresso delle classiche correnti più fresche autunnali. Il risultato è un caldo afoso, spesso insopportabile anche nelle ore serali e notturne, segnalato da residenti e sportivi per la scarsa ventilazione e l’elevato carico di umidità.

Tendenza: autunno “accorciato” e caldo oltre la media Le proiezioni indicano che anche nella seconda metà di settembre i valori resteranno superiori alla media, con ulteriori notti tropicali e l’assenza di un vero break fresco a breve. L’autunno climatico appare sempre più rimpicciolito, con ripercussioni su salute, economia ed ecosistemi.

Implicazioni per salute e attività quotidiane Il combinato di temperature elevate e umidità richiede attenzione: è consigliabile limitare gli sforzi nelle ore più calde, idratarsi con regolarità e pianificare le attività all’aperto nelle fasce più fresche della giornata. Particolare cautela per anziani, bambini e lavoratori esposti.