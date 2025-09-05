Meteo Giappone, settembre 2025 rovente: nuovi record di caldo senza precedenti

Il Giappone ha vissuto un’altra giornata di caldo record nel mese di settembre 2025, con temperature eccezionalmente elevate che hanno superato i precedenti primati mensili in diverse località. Tra i centri più colpiti spiccano Aki (35,2°C), Musashi (33,5°C), Mikado (35,4°C) e Akae (35,8°C), valori tipici di piena estate ma osservati in pieno autunno meteorologico. Questa ondata di calore rappresenta la più intensa mai registrata in Giappone a settembre. Alla base del fenomeno c’è un esteso campo di alta pressione sul Pacifico associato a temperature marine elevate, che hanno mantenuto le condizioni ideali per giornate torride anche dopo la fine dell’estate meteorologica.

I dati confermano che la media nazionale estiva del 2025 è risultata superiore di +2,36°C rispetto alle norme climatiche.

Record di temperatura in diverse città

Le città di Aki, Musashi, Mikado e Akae hanno stabilito nuovi record assoluti per settembre, mentre in altre aree, come Sendai e Watari, si sono registrati picchi oltre i 37°C, tra i più alti mai osservati in questo periodo dell’anno. Si tratta di segnali evidenti di uno slittamento stagionale e di un clima sempre più anomalo.

Impatto su salute e territorio

L’ondata di caldo di settembre 2025 sta avendo effetti significativi sulla salute pubblica, con incremento dei casi di stress termico e difficoltà per le persone più fragili. L’isola di calore urbana amplifica le difficoltà nelle aree metropolitane, mentre il settore agricolo e quello energetico devono affrontare nuove sfide legate a consumi elevati e coltivazioni stressate dalle alte temperature.

Un fenomeno nel contesto climatico globale

Il caldo estremo giapponese non è un episodio isolato: rientra in un trend di estremi climatici in Asia, che nel 2025 ha visto record anche in Corea del Sud e nelle regioni artiche della Siberia. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico sta accelerando la frequenza e l’intensità delle ondate di calore, estendendole anche ai mesi autunnali.

Autunno meteorologico con caratteristiche estive

I nuovi record di settembre in Giappone dimostrano come l’autunno meteorologico stia ormai assumendo caratteristiche estive, con impatti tangibili su salute, ambiente ed economia. Si tratta di un campanello d’allarme che conferma la necessità di strategie di adattamento al cambiamento climatico sempre più urgenti.