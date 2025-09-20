Meteo, Hong Kong in allerta: la tempesta tropicale Ragasa potrebbe diventare super tifone

L’Osservatorio meteorologico di Hong Kong segnala l’avvicinamento della tempesta tropicale Ragasa, con probabile intensificazione fino a super tifone. Dopo l’allontanamento della depressione tropicale Mitag e la cancellazione delle allerte tifoniche, i meteorologi avvertono un peggioramento atteso nella prossima settimana.
Condizioni previste: venti forti, rovesci e onde lunghe
Secondo l’Osservatorio, da mercoledì prevarranno venti da burrasca a tempesta con forti rovesci e temporali. Il mare sarà agitato con onde lunghe e l’azione di una significativa mareggiata potrà determinare un livello del mare sulle zone costiere simile a quello registrato durante Hato (2017) e Mangkhut (2018).
Impatto sui trasporti: riprotezioni gratuite per i voli
Diverse compagnie aeree hanno già attivato la riprenotazione gratuita dei voli tra martedì e giovedì, in previsione di disagi operativi e possibili cancellazioni. Si raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del volo e di anticipare eventuali cambi di piano.
Il precedente: Mangkhut 2018 e Hato 2017
Entrambi classificati come super tifoni, richiesero l’attivazione del segnale No 10, il livello di allerta più elevato a Hong Kong. Con Mangkhut, il segnale No 10 rimase attivo per 10 ore, il periodo più lungo dal 1946. L’evento provocò una mareggiata con innalzamento del livello del mare generalmente di oltre due metri in città, causando danni diffusi e allagamenti nelle aree costiere.
Raccomandazioni: preparazione e aggiornamenti continui
Con il possibile arrivo di Ragasa, le autorità invitano a monitorare i bollettini ufficiali e a mettere in sicurezza aree e beni esposti all’azione delle mareggiate. Particolare attenzione è richiesta lungo le zone costiere e nei piani bassi, dove il rischio di inondazioni e storm surge potrebbe crescere rapidamente.
Nota: la traiettoria e l’intensità di Ragasa saranno aggiornate con i prossimi bollettini. È consigliato attenersi alle indicazioni ufficiali dell’Osservatorio meteorologico e delle autorità locali.