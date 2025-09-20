Meteo, Hong Kong in allerta: la tempesta tropicale Ragasa potrebbe diventare super tifone

L’Osservatorio meteorologico di Hong Kong segnala l’avvicinamento della tempesta tropicale Ragasa, con probabile intensificazione fino a super tifone. Dopo l’allontanamento della depressione tropicale Mitag e la cancellazione delle allerte tifoniche, i meteorologi avvertono un peggioramento atteso nella prossima settimana.

Secondo l’Osservatorio, da mercoledì prevarranno venti da burrasca a tempesta con forti rovesci e temporali . Il mare sarà agitato con onde lunghe e l’azione di una significativa mareggiata potrà determinare un livello del mare sulle zone costiere simile a quello registrato durante Hato (2017) e Mangkhut (2018) .

Diverse compagnie aeree hanno già attivato la riprenotazione gratuita dei voli tra martedì e giovedì , in previsione di disagi operativi e possibili cancellazioni . Si raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del volo e di anticipare eventuali cambi di piano.

Raccomandazioni: preparazione e aggiornamenti continui

Con il possibile arrivo di Ragasa, le autorità invitano a monitorare i bollettini ufficiali e a mettere in sicurezza aree e beni esposti all’azione delle mareggiate. Particolare attenzione è richiesta lungo le zone costiere e nei piani bassi, dove il rischio di inondazioni e storm surge potrebbe crescere rapidamente.

Nota: la traiettoria e l’intensità di Ragasa saranno aggiornate con i prossimi bollettini. È consigliato attenersi alle indicazioni ufficiali dell’Osservatorio meteorologico e delle autorità locali.