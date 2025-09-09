Meteo, instabilità estrema: CAPE oltre 4000 J/kg, gli indici ECMWF confermano rischio fenomeni severi

Una perturbazione nordatlantica sta entrando nel Mediterraneo centro-occidentale e, già dalla giornata odierna, una nuvolosità estesa coinvolge gran parte del Centro-Nord. È l’avvio di una fase perturbata che culminerà mercoledì 10 settembre, quando il maltempo raggiungerà la massima intensità su diverse regioni italiane.

Aree più a rischio secondo ECMWF (indice EFI) Le mappe dell’Extreme Forecast Index (EFI) evidenziano la possibilità di precipitazioni di carattere eccezionale su: Regioni tirreniche : Toscana , Lazio , Campania ;

: , , ; Sardegna ;

; fascia adriatica tra Romagna e Marche ;

e ; Friuli Venezia Giulia. In queste aree gli accumuli potranno risultare ben oltre la norma stagionale, con criticità idrauliche e idrogeologiche localizzate.

“Fiume atmosferico” in arrivo: il ruolo del Vapore acqueo Il Water Vapour Flux misura la quantità di vapore acqueo trasportata in troposfera e la sua direzione. Il modello indica massimi da sud-ovest, tipici del libeccio ciclonico: il flusso umido, impattando sull’Appennino, potrà trasformarsi in piogge abbondanti e persistenti, con rischio di nubifragi nei settori esposti.

Contenuto d’acqua in colonna Il parametro Total Column Water (acqua precipitabile) non è una previsione diretta di pioggia, ma indica quanta umidità è disponibile

per le precipitazioni. Valori eccezionalmente elevati attesi tra Tirreno e Alto Adriatico aumentano la probabilità di rovesci intensi e accumuli concentrati in poche ore.

Instabilità estrema: valori di CAPE molto alti La Convective Available Potential Energy (CAPE) rappresenta l’energia a disposizione dei moti convettivi. Tra il 10 e l’11 settembre sono attesi picchi diffusamente > 3000–4000 J/kg su Italia e Mediterraneo centrale (fasce rosa/viola/grigio scuro nelle mappe climatologiche Q99), segnale di atmosfera fortemente instabile e favorevole a: temporali organizzati (MCS a “V”, multicelle, supercelle);

(MCS a “V”, multicelle, supercelle); grandine di medie/grandi dimensioni;

di medie/grandi dimensioni; raffiche di vento e downburst localmente severi;

e localmente severi; possibili tornado o trombe marine lungo i litorali più esposti.

Timeline Oggi : aumento della nuvolosità su gran parte del Centro-Nord , prime precipitazioni sparse.

: aumento della su gran parte del , prime precipitazioni sparse. Mercoledì 10 settembre : picco del maltempo su Toscana , Lazio , Campania , Sardegna , Romagna-Marche , Friuli Venezia Giulia ; rischio eventi estremi con nubifragi e fenomeni severi.

: su , , , , , ; rischio con nubifragi e fenomeni severi. Giovedì: graduale traslazione ed attenuazione dei fenomeni, con residua instabilità su aree orientali e meridionali.

In sintesi

L’Italia affronta un episodio di maltempo supportato da forte forzante in quota (Jet Stream), abbondante umidità e instabilità marcata (CAPE elevato). La combinazione di questi fattori rende

mercoledì 10 settembre una giornata critica per diverse regioni: massima attenzione a nubifragi, grandine e raffiche di vento, con possibilità di allagamenti e criticità idrogeologiche locali.

