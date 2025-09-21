Meteo, la svolta autunnale in arrivo ‘raccontata’ dalle splendide immagini satellitari

Il più recente fermo immagine satellitare mostra un’Europa spaccata tra perturbazioni atlantiche e condizioni stabili mediterranee. Una compatta fascia di nuvolosità si estende dalla Francia centrale fino al Regno Unito, al Benelux e alla Germania, associata a un sistema frontale attivo. In queste aree il meteo resta dinamico, con piogge e rovesci diffusi, tipici di una perturbazione atlantica che avanza da ovest verso est.

Mediterraneo ancora stabile Al contrario, l’area del Mediterraneo centrale – che comprende l’Italia, i Balcani e la Grecia – appare sotto il segno della stabilità. Qui prevale l’influenza anticiclonica, che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi. Anche il Nord Africa si presenta in gran parte sgombro da nubi, salvo sottili stratificazioni alte collegate a circolazioni subtropicali.