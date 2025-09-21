Meteo, la svolta autunnale in arrivo ‘raccontata’ dalle splendide immagini satellitari

Il più recente fermo immagine satellitare mostra un’Europa spaccata tra perturbazioni atlantiche e condizioni stabili mediterranee. Una compatta fascia di nuvolosità si estende dalla Francia centrale fino al Regno Unito, al Benelux e alla Germania, associata a un sistema frontale attivo. In queste aree il meteo resta dinamico, con piogge e rovesci diffusi, tipici di una perturbazione atlantica che avanza da ovest verso est.
Mediterraneo ancora stabile
Al contrario, l’area del Mediterraneo centrale – che comprende l’Italia, i Balcani e la Grecia – appare sotto il segno della stabilità. Qui prevale l’influenza anticiclonica, che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi. Anche il Nord Africa si presenta in gran parte sgombro da nubi, salvo sottili stratificazioni alte collegate a circolazioni subtropicali.
Nord Europa e Russia sotto aria fredda
Salendo di latitudine, la situazione cambia radicalmente. Il Nord Europa e la Russia occidentale mostrano estese aree di nuvolosità a ciottoli, segnale chiaro della presenza di depressioni attive e di aria fredda artica in discesa. Questo porta a condizioni instabili e a un clima più fresco e umido.
Un pattern tipicamente autunnale
La fotografia satellitare conferma un classico schema circolatorio autunnale: al Sud Europa persiste ancora aria mite e stabile, mentre il Nord è già sotto l’influenza delle perturbazioni atlantiche. In sostanza, l’Europa si trova in piena fase di transizione stagionale: un equilibrio precario tra ultimi richiami estivi e prime irruzioni fredde.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):