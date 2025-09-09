Meteo Lazio: severa fase di maltempo in arrivo tra la prossima notte e la giornata di mercoledì 10

Il Lazio si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. Una saccatura nord-atlantica è in rapida discesa verso il Mediterraneo centrale e, nelle prossime ore, favorirà la formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure. Questa dinamica, sostenuta da un ramo molto attivo del getto occidentale in quota, metterà in contatto masse d’aria calda e umida con aria più fresca in arrivo dall’Atlantico. La conseguenza sarà l’innesco di temporali intensi e diffusi, accompagnati da fenomeni potenzialmente severi.

Evoluzione e tempistiche del peggioramento

Il peggioramento inizierà nella notte tra il 9 e il 10 settembre, quando i primi temporali organizzati si svilupperanno lungo il Tirreno, in particolare sul litorale laziale. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si estenderanno verso l’interno, coinvolgendo sia le zone di pianura sia i rilievi appenninici, dove l’effetto di stau potrà amplificare gli accumuli piovosi.

Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi progressivamente verso sud-est, per poi attenuarsi in serata, lasciando tuttavia una condizione di instabilità residua su diversi settori interni.

Fenomeni attesi

Piogge e temporali diffusi , localmente molto intensi, con rischio di nubifragi e downburst ;

, localmente molto intensi, con rischio di ; Venti meridionali in rinforzo, con raffiche superiori ai 100 km/h sui crinali appenninici e forti colpi di vento lungo le coste;

in rinforzo, con raffiche superiori ai 100 km/h sui crinali appenninici e forti colpi di vento lungo le coste; Mare mosso sul Tirreno, con possibili mareggiate;

sul Tirreno, con possibili mareggiate; Calo termico durante o subito dopo i rovesci.

Impatti e raccomandazioni

Le piogge intense potrebbero causare allagamenti urbani, frane e disagi sulla rete viaria. Si raccomanda di:

evitare sottopassi e aree depresse durante i nubifragi;

prestare attenzione a cantieri e zone esposte a raffiche di vento ;

; non sostare lungo i litorali durante i temporali più intensi.

In sintesi

Il peggioramento tra il 9 e il 10 settembre si preannuncia marcato, soprattutto per il Lazio, ma con ripercussioni anche sulle aree interne e sull’Adriatico. Un evento da seguire con attenzione, capace di generare fenomeni meteo estremi in poche ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.