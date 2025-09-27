Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Milano

L’instabilità atmosferica continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, con piogge e rovesci che interesseranno ancora diverse regioni. Successivamente, il quadro meteo tenderà a migliorare: tra lunedì e martedì si aprirà infatti una parentesi più tranquilla, con tempo stabile e generalmente asciutto. Le temperature resteranno su valori tipicamente autunnali, senza particolari eccessi. Questa tregua, tuttavia, sarà soltanto temporanea. Già da metà settimana, tra mercoledì e giovedì, è atteso il ritorno del maltempo, con piogge localmente intense, venti sostenuti e un nuovo calo termico determinato dall’ingresso di correnti più fredde.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Cagliari

a Cagliari +27°C Benevento, Foggia, Latina, Napoli, Roma

Benevento, Foggia, Latina, Napoli, Roma +26°C a Grottaglie

a Grottaglie +25°C a Alghero, Brindisi, Capri, Catania, Ferrara, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani, Viterbo

a Alghero, Brindisi, Capri, Catania, Ferrara, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani, Viterbo +24°C a Avellino, Bari, Crotone, Firenze, L’Aquila, Messina, Pescara, Rieti, Udine

a Avellino, Bari, Crotone, Firenze, L’Aquila, Messina, Pescara, Rieti, Udine +23°C a Ancona, Cervia, Forlì, Gela, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Siena, Termoli, Vasto

a Ancona, Cervia, Forlì, Gela, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Siena, Termoli, Vasto +22°C a Pesaro, Rimini, Venezia

a Pesaro, Rimini, Venezia +21°C a Albenga, Bologna, Genova, Padova, Treviso, Verona

a Albenga, Bologna, Genova, Padova, Treviso, Verona +20°C a Brescia, Potenza

a Brescia, Potenza +19°C a Parma

a Parma +18°C a Aosta, Bolzano, Cuneo

a Aosta, Bolzano, Cuneo +17°C a Piacenza, Torino

a Piacenza, Torino +16°C a Bergamo, Milano, Mondovì, Novara

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: