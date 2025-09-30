Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Venezia

L’Italia si prepara a un avvio di ottobre instabile. Una nuova perturbazione, in arrivo dall’Europa centrale, raggiungerà già in serata le regioni del Nord, inaugurando una fase breve ma intensa di maltempo autunnale. Il passaggio porterà piogge diffuse, venti sostenuti e un netto calo delle temperature. Gli effetti più evidenti si manifesteranno mercoledì: al Nord i fenomeni saranno rapidi e concentrati nelle prime ore della giornata, mentre il peggioramento risulterà più incisivo al Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico. Qui, le condizioni atmosferiche potranno assumere carattere di forte instabilità, con possibili rovesci intensi e criticità localizzate.

Temperature massime registrate in Italia