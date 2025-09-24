Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Torino

Nei prossimi giorni l’Italia dovrà fare i conti con una fase di instabilità diffusa, a tratti anche marcata. La causa è un vortice depressionario carico di aria fresca, che resterà pressoché bloccato in prossimità della nostra Penisola. Questo scenario è reso possibile dalla presenza di un robusto anticiclone sull’Europa settentrionale, destinato a consolidarsi ulteriormente e ad ostacolare lo spostamento verso est della perturbazione.

In sostanza si assisterà a un’inversione del quadro atmosferico rispetto alla scorsa settimana: i Paesi nordici vivranno condizioni di stabilità e temperature sopra la media, mentre gran parte dell’Europa meridionale e del Mediterraneo, Italia compresa, sarà esposta a correnti instabili con piogge, temporali e clima fresco.

Temperature massime registrate in Italia

+30°C a Bari, Brindisi, Lecce

a Bari, Brindisi, Lecce +29°C a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria

a Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria +28°C a Crotone, Grottaglie, Palermo, Trapani

a Crotone, Grottaglie, Palermo, Trapani +27°C a Foggia, Matera, Messina, Termoli

a Foggia, Matera, Messina, Termoli +26°C a Cagliari, Forli, Pantelleria, Pescara, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Forli, Pantelleria, Pescara, S.Maria Di Leuca +25°C a Ferrara, Gela, Guidonia, Latina, Olbia, Roma, Vasto, Verona

a Ferrara, Gela, Guidonia, Latina, Olbia, Roma, Vasto, Verona +24°C a Ancona, Benevento, Bologna, Firenze, Grosseto, Napoli, Parma

a Ancona, Benevento, Bologna, Firenze, Grosseto, Napoli, Parma +23°C a Brescia, Cervia, Piacenza, Rimini

a Brescia, Cervia, Piacenza, Rimini +22°C a Albenga, Alghero, Avellino, Genova, L’Aquila, Padova, Pesaro, Pisa, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo

a Albenga, Alghero, Avellino, Genova, L’Aquila, Padova, Pesaro, Pisa, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo +21°C a Frosinone, Milano, Novara, Perugia, Rieti, Udine

a Frosinone, Milano, Novara, Perugia, Rieti, Udine +20°C a Bergamo, Potenza

a Bergamo, Potenza +19°C a Cuneo

a Cuneo +18°C a Bolzano

a Bolzano +17°C a Torino

a Torino +16°C a Aosta

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

