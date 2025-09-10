Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Bolzano

L’ondata di maltempo intenso che interessa l’Italia non accenna a placarsi. Anche nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, mercoledì 10 settembre, sono attesi nuovi temporali diffusi, che localmente potranno assumere carattere di forte intensità con nubifragi e raffiche di vento violente, in particolare lungo l’Arco Alpino e sulle regioni tirreniche. Nella giornata di domani, la perturbazione atlantica si allontanerà gradualmente dal nostro Paese, ma continuerà a influenzare il quadro meteorologico con i suoi ultimi effetti soprattutto al Sud Italia. Al contrario, sul Centro-Nord e sulla Sardegna si farà strada un miglioramento più evidente, con ampie schiarite e fenomeni residui limitati all’estremo Nord-Est e alle aree appenniniche.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Catania, Lamezia Terme

a Catania, Lamezia Terme +34°C a Palermo

a Palermo +33°C a Bari, Trapani

a Bari, Trapani +32°C a Pantelleria

a Pantelleria +31°C a Brindisi, Lecce, Matera, Reggio Calabria

a Brindisi, Lecce, Matera, Reggio Calabria +30°C a Grottaglie, Lampedusa, Messina, Pescara

a Grottaglie, Lampedusa, Messina, Pescara +29°C a Benevento, Crotone, Foggia

a Benevento, Crotone, Foggia +28°C a Ancona, Gela, Napoli

a Ancona, Gela, Napoli +27°C a Avellino, Potenza, S.Maria Di Leuca, Vasto

a Avellino, Potenza, S.Maria Di Leuca, Vasto +26°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Olbia, Termoli

a Albenga, Alghero, Cagliari, Olbia, Termoli +25°C a Aosta, L’Aquila, Roma

a Aosta, L’Aquila, Roma +24°C a Bologna, Brescia, Campobasso, Ferrara, Genova, Grosseto, Guidonia, Latina, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Rimini

a Bologna, Brescia, Campobasso, Ferrara, Genova, Grosseto, Guidonia, Latina, Milano, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Rimini +23°C a Bergamo, Firenze, Parma, Perugia, Rieti, Torino

a Bergamo, Firenze, Parma, Perugia, Rieti, Torino +22°C a Cervia, Cuneo, Forlì, Frosinone, Verona, Viterbo

a Cervia, Cuneo, Forlì, Frosinone, Verona, Viterbo +21°C a Padova, Siena, Treviso, Venezia

a Padova, Siena, Treviso, Venezia +20°C a Udine

a Udine +19°C a Bolzano

