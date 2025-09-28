Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Chieti

Dopo un fine settimana di maltempo, segnato da due perturbazioni che hanno portato piogge diffuse e instabilità su gran parte d’Italia, l’inizio della settimana segnerà un cambiamento. Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 settembre il tempo sarà caratterizzato da condizioni più stabili e asciutte, con un generale miglioramento del meteo. Le temperature, seppur fresche al mattino e nelle ore notturne, tenderanno a risalire nelle ore centrali, riportandosi in linea con le medie stagionali.

La tregua, però, durerà poco. Già da mercoledì 1° ottobre è prevista una nuova irruzione di aria fredda dai quadranti settentrionali, capace di riportare instabilità e maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. L’ingresso di queste masse d’aria sul Mediterraneo favorirà la formazione di un vortice ciclonico sull’estremo Sud. Un quadro che segnerà un brusco ritorno a condizioni tipicamente autunnali dopo la breve parentesi stabile di inizio settimana.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Gela

a Gela +27°C a Cagliari, Catania, Grottaglie, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Cagliari, Catania, Grottaglie, Lamezia Terme, Reggio Calabria +26°C a Benevento, Lampedusa, Matera, Napoli

a Benevento, Lampedusa, Matera, Napoli +25°C a Albenga, Brindisi, Lecce, Olbia, Palermo, Pantelleria, Roma, Trapani

a Albenga, Brindisi, Lecce, Olbia, Palermo, Pantelleria, Roma, Trapani +24°C a Alghero, Bari, Capri, Crotone, Foggia, Grosseto, Messina

a Alghero, Bari, Capri, Crotone, Foggia, Grosseto, Messina +23°C a Ferrara, Firenze, Genova, Padova, Pisa, Treviso, Venezia

a Ferrara, Firenze, Genova, Padova, Pisa, Treviso, Venezia +22°C a Avellino, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca, Udine, Verona

a Avellino, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Rieti, Siena, S.Maria Di Leuca, Udine, Verona +21°C a Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Campobasso, Cervia, Forli, L’Aquila, Pesaro, Piacenza, Potenza, Rimini, Termoli, Torino, Viterbo

a Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Campobasso, Cervia, Forli, L’Aquila, Pesaro, Piacenza, Potenza, Rimini, Termoli, Torino, Viterbo +20°C a Aosta, Cuneo, Teramo, Vasto

a Aosta, Cuneo, Teramo, Vasto +19°C a Chieti.

