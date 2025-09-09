Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Treviso

Prosegue il peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, a partire dalle regioni centro-settentrionali e dalla Sardegna, nel mirino di una estesa e intensa perturbazione atlantica. La parte più attiva del sistema frontale investirà tutto il Paese tra questa notte e giovedì mattina: massima attenzione, durante questa fase, alle precipitazioni intense attese, anche sotto forma di forti rovesci temporaleschi e di nubifragi, che potranno generare situazioni di grave criticità per frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d’acqua.

Nell’arco delle prossime 36 ore, infatti, si prevedono quantitativi totali fino a 100-150 mm al Nord e sul versante tirrenico tra la Toscana e la Campania, con picchi localmente superiori.

