Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Bergamo

Dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato l’Italia nei primi giorni della settimana, il fronte instabile si sta ormai spostando verso i Balcani, lasciando spazio a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì 3 settembre il tempo sarà più stabile quasi ovunque, con ampie schiarite e fenomeni in attenuazione. Le correnti fresche che seguono il sistema perturbato favoriranno un calo delle temperature soprattutto al Sud e in Sicilia, attenuando il caldo anomalo degli ultimi giorni. Tuttavia, questa tregua durerà poco: nella seconda parte della settimana è atteso un nuovo consolidamento dell’alta pressione subtropicale sul Mediterraneo centrale.

Il ritorno dell’anticiclone garantirà giornate prevalentemente soleggiate e stabili, accompagnate da un progressivo aumento delle temperature. Il clima tornerà ad assumere caratteristiche tipicamente estive, in particolare al Centro-Sud, dove si potranno raggiungere valori vicini ai 30°C.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Catania, Grottaglie, Reggio Calabria

a Catania, Grottaglie, Reggio Calabria +33°C a Lecce, Matera

a Lecce, Matera +32°C a Crotone

a Crotone +31°C a Bari, Foggia, Pantelleria, Termoli, Trapani

a Bari, Foggia, Pantelleria, Termoli, Trapani +30°C a Cagliari, Ancona, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo

a Cagliari, Ancona, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo +29°C a Ascoli Piceno, Benevento, Brindisi, Grosseto, Napoli, Olbia, Pescara

a Ascoli Piceno, Benevento, Brindisi, Grosseto, Napoli, Olbia, Pescara +28°C a Latina

a Latina +27°C a Alghero, Aosta, Avellino, Chieti, Ferrara, Firenze, Guidonia, Roma

a Alghero, Aosta, Avellino, Chieti, Ferrara, Firenze, Guidonia, Roma +26°C a Arezzo, Campobasso, Frosinone, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Vasto, Viterbo

a Arezzo, Campobasso, Frosinone, Perugia, Pisa, Potenza, Rimini, Vasto, Viterbo +25°C a Albenga, Brescia, Cervia, Cuneo, Forli, Genova, Pesaro, Rieti, Udine

a Albenga, Brescia, Cervia, Cuneo, Forli, Genova, Pesaro, Rieti, Udine +24°C a Bologna, Bolzano, L’Aquila, Milano, Piacenza, Siena, Torino, Treviso, Venezia, Verona

a Bologna, Bolzano, L’Aquila, Milano, Piacenza, Siena, Torino, Treviso, Venezia, Verona +23°C a Novara, Padova, Parma

a Novara, Padova, Parma +22°C a Bergamo

