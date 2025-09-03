Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Chieti

MeteoWeb

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica che ha interessato l’Italia a inizio settimana, la situazione meteorologica è tornata stabile su gran parte del Paese. Nei prossimi giorni, infatti, il Mediterraneo sarà dominato dall’anticiclone delle Azzorre, garanzia di cieli sereni e condizioni prevalentemente stabili. Le temperature torneranno a salire oltre le medie stagionali, soprattutto al Centro-Sud, dove il clima assumerà connotati pienamente estivi con valori intorno ai 30 °C.

Anche al Nord il quadro resterà nel complesso gradevole, con massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C, ma con possibili picchi fino a 30-31 °C sull’Emilia Romagna.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Cagliari

a Cagliari +31°C a Latina, Olbia

a Latina, Olbia +30°C a Catania-Fontanarossa, Crotone, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Reggio Calabria

a Catania-Fontanarossa, Crotone, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Reggio Calabria +29°C a Benevento, Firenze, Lamezia Terme, Matera, Roma

a Benevento, Firenze, Lamezia Terme, Matera, Roma +28°C a Alghero, Bari, Bologna, Forlì, Gela, Lampedusa, Messina, Napoli, Palermo, Trapani

a Alghero, Bari, Bologna, Forlì, Gela, Lampedusa, Messina, Napoli, Palermo, Trapani +27°C a Aosta, Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Pantelleria, Parma, Pescara, Piacenza, Siena, Torino, Treviso, Udine, Verona, Viterbo

a Aosta, Avellino, Brescia, Brindisi, Cervia, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Pantelleria, Parma, Pescara, Piacenza, Siena, Torino, Treviso, Udine, Verona, Viterbo +26°C a Albenga, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Milano, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Venezia

a Albenga, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Milano, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Venezia +25°C a Ancona, Pesaro, Potenza, Rieti, Rimini, Termoli, Vasto

a Ancona, Pesaro, Potenza, Rieti, Rimini, Termoli, Vasto +24°C a Chieti, Genova

