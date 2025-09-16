Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Genova

Nella giornata di mercoledì 17 settembre un fronte freddo di origine atlantica scivolerà sui Balcani, lambendo anche le regioni adriatiche italiane. Il suo passaggio favorirà un aumento della nuvolosità e un temporaneo abbassamento delle temperature. A partire da giovedì, invece, l’alta pressione si rafforzerà sulla nostra Penisola, garantendo nella seconda parte della settimana condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.
Temperature massime registrate in Italia
- +34°C a Cagliari
- +33°C a Foggia, Olbia
- +32°C a Grottaglie, Lecce
- +31°C a Ferrara
- +30°C a Bologna, Catania, Crotone, Forlì, Guidonia, Lampedusa, Latina, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, Trapani
- +29°C a Alghero, Ancona, Aosta, Benevento, Cervia, Frosinone, Lamezia Terme, L’Aquila, Messina, Parma, Pesaro
- +28°C a Bari, Brescia, Cuneo, Firenze, Napoli, Perugia, Pescara, Piacenza, Rieti
- +27°C a Bergamo, Bolzano, Gela, Grosseto, Novara, Padova, Pisa, Siena, S. Maria di Leuca, Termoli, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo
- +26°C a Albenga, Avellino, Brindisi, Milano, Rimini, Udine, Vasto
- +25°C a Potenza
- +24°C a Genova.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):