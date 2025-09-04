Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Genova

In questa seconda parte della settimana l’anticiclone delle Azzorre torna a dominare la scena meteorologica italiana, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Le temperature saranno in graduale aumento, con valori superiori alla media del periodo: al Centro-Sud il clima si presenterà tipicamente estivo, con punte fino a 35°C in Sardegna nel fine settimana. Al Nord la situazione sarà più contenuta, con massime comprese tra 27 e 29°C, salvo locali picchi di 30-31°C in Emilia Romagna. Tuttavia, la presenza di una nuova perturbazione atlantica, la seconda di settembre, in transito sull’Europa centrale, riuscirà a lambire le nostre regioni settentrionali.

Tra le prossime ore e la giornata di venerdì sono quindi attesi episodi di instabilità localizzata, con rovesci o temporali che interesseranno dapprima il settore alpino centro-occidentale e successivamente quello centro-orientale. Non si escludono, inoltre, deboli piogge a tratti tra il Levante ligure e l’alta Toscana.

Nel complesso, si tratterà di un passaggio rapido e limitato alle aree più esposte, mentre il resto del Paese continuerà a beneficiare di condizioni prevalentemente asciutte e di un clima estivo.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Benevento, Firenze

a Benevento, Firenze +31°C a Alghero, Catania, Ferrara, Guidonia, Roma

a Alghero, Catania, Ferrara, Guidonia, Roma +30°C a Bologna, Foggia, Latina, Perugia, Reggio Calabria, Siena

a Bologna, Foggia, Latina, Perugia, Reggio Calabria, Siena +29°C a Brescia, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Lecce, Napoli, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Verona

a Brescia, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Lecce, Napoli, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Verona +28°C a Avellino, Bergamo, Bolzano, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Novara, Olbia, Rieti, Trapani, Udine, Viterbo

a Avellino, Bergamo, Bolzano, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Novara, Olbia, Rieti, Trapani, Udine, Viterbo +27°C a Bari, Brindisi, Cervia, Gela, Milano, Palermo, Pantelleria, Pescara, Venezia

a Bari, Brindisi, Cervia, Gela, Milano, Palermo, Pantelleria, Pescara, Venezia +26°C a Albenga, Ancona, Pesaro, Pisa, Rimini, Torino

a Albenga, Ancona, Pesaro, Pisa, Rimini, Torino +25°C a Chieti, Cuneo, Genova, Termoli, Vasto

a Chieti, Cuneo, Genova, Termoli, Vasto +24°C a Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

