Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Rimini

La settimana, e con essa anche l’estate astronomica, si concluderà con una domenica caratterizzata da condizioni di tempo stabile e caldo piacevole su gran parte della Penisola. Si tratta però di una tregua solo temporanea: già dall’inizio della prossima settimana è infatti atteso il transito di una perturbazione atlantica particolarmente intensa, destinata a riportare il maltempo. Le previsioni indicano precipitazioni localmente abbondanti, in alcuni casi anche sotto forma di nubifragi, con possibili situazioni di criticità soprattutto nelle aree più esposte.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Firenze

a Firenze +34°C a Benevento

a Benevento +33°C a Ferrara, Siena

a Ferrara, Siena +32°C a Roma

a Roma +31°C a Alghero, Bologna, Foggia, Frosinone, Grottaglie, Napoli, Olbia, Perugia

a Alghero, Bologna, Foggia, Frosinone, Grottaglie, Napoli, Olbia, Perugia +30°C a Albenga, Avellino, Brescia, Forlì, L’Aquila, Lecce, Matera, Padova, Piacenza, Rieti, Treviso, Viterbo

a Albenga, Avellino, Brescia, Forlì, L’Aquila, Lecce, Matera, Padova, Piacenza, Rieti, Treviso, Viterbo +29°C a Aosta, Bolzano, Cagliari, Milano, Novara, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Udine, Verona

a Aosta, Bolzano, Cagliari, Milano, Novara, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Udine, Verona +28°C a Bergamo, Catania, Cervia, Cuneo, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Torino, Trapani

a Bergamo, Catania, Cervia, Cuneo, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Torino, Trapani +27°C a Bari, Crotone, Gela, Messina, Palermo, Pantelleria, Pescara, Potenza

a Bari, Crotone, Gela, Messina, Palermo, Pantelleria, Pescara, Potenza +26°C a Ancona, Brindisi, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Termoli, Vasto, Venezia

a Ancona, Brindisi, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Termoli, Vasto, Venezia +25°C a Rimini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: