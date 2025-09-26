Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Catania

Le previsioni confermano che anche l’ultimo fine settimana di settembre sarà segnato da condizioni di instabilità in molte regioni italiane. A influenzare il quadro meteorologico è una vasta circolazione depressionaria che convoglia due distinte perturbazioni. La prima, di origine atlantica, continua a interessare in modo diretto il Nord e parte del Centro Italia, mentre la seconda, un sistema nuvoloso proveniente dal Nord Africa, raggiungerà l’estremo Sud portando nuove nubi e precipitazioni.

Le temperature resteranno generalmente al di sotto delle medie stagionali. Il calo termico è già evidente al Nord e lungo il versante tirrenico, ma nel corso della domenica la diminuzione si estenderà anche al resto del Paese, riportando valori più consoni al periodo autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Catania, Grottaglie

a Catania, Grottaglie +27°C a Benevento, Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Benevento, Cagliari, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +26°C a Alghero, Foggia, Gela, Latina, Matera, Palermo

a Alghero, Foggia, Gela, Latina, Matera, Palermo +25°C a Brindisi, Crotone, Guidonia, Messina, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Crotone, Guidonia, Messina, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca +24°C a Bari, Cervia, Frosinone, Grosseto, Termoli

a Bari, Cervia, Frosinone, Grosseto, Termoli +23°C a Ancona, Avellino, Forlì, Potenza, Siena, Vasto

a Ancona, Avellino, Forlì, Potenza, Siena, Vasto +22°C a L’Aquila, Perugia, Pesaro, Rieti, Udine

a L’Aquila, Perugia, Pesaro, Rieti, Udine +21°C a Bologna, Campobasso, Ferrara, Viterbo

a Bologna, Campobasso, Ferrara, Viterbo +20°C a Albenga, Firenze, Venezia, Verona

a Albenga, Firenze, Venezia, Verona +19°C a Genova, Padova, Parma, Pisa, Treviso

a Genova, Padova, Parma, Pisa, Treviso +18°C a Brescia, Piacenza

a Brescia, Piacenza +16°C a Bergamo

a Bergamo +15°C a Bolzano, Cuneo, Milano, Novara, Torino

a Bolzano, Cuneo, Milano, Novara, Torino +14°C a Mondovì

