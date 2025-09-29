Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Catania

A partire da martedì si faranno evidenti i primi segnali di cambiamento del quadro meteorologico, preludio a una vera e propria svolta del tempo. Una nuova perturbazione, infatti, raggiungerà la nostra Penisola portando con sé condizioni di maltempo diffuso, venti intensi e un calo termico fuori stagione. Le correnti fredde in ingresso si faranno sentire già nella giornata di mercoledì, con piogge che interesseranno gran parte dell’Italia, dal Nord fino alle regioni meridionali. Successivamente, nella giornata di giovedì, i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto sul Centro-Sud e sul medio versante adriatico, mentre il vortice ciclonico che si formerà alimenterà venti settentrionali molto forti, in particolare sulle isole maggiori e lungo le coste tirreniche e adriatiche.

Tra le conseguenze più significative di questa irruzione fredda vi sarà un brusco calo delle temperature: nella seconda parte della settimana i valori scenderanno in tutto il Paese sotto le medie stagionali, in alcuni casi fino a 7-8 gradi al di sotto della norma climatica.