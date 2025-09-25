Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Lecce

Nei prossimi giorni l’Italia dovrà fare i conti con una fase di instabilità diffusa, destinata a proseguire per gran parte della settimana. La causa principale è un vortice di bassa pressione posizionato sulla Francia che, nel corso del fine settimana, si sposterà gradualmente verso il nostro Paese, trascinando con sé una nuova perturbazione atlantica, la settima del mese. A questa si aggiungerà, tra venerdì e sabato, un sistema perturbato in arrivo dal Nord Africa, classificato come ottava perturbazione di settembre, che interesserà in modo particolare le regioni meridionali con piogge e temporali sparsi.

Dal punto di vista termico, le temperature continueranno a mantenersi di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali, soprattutto al Nord, dove il clima resterà fresco e spesso condizionato da rovesci e temporali.

Temperature massime registrate in Italia

+29°C a Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria

a Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria +28°C a Catania, Lamezia Terme, Matera

a Catania, Lamezia Terme, Matera +27°C a Bari, Foggia, Gela, Lampedusa, Messina, Trapani

a Bari, Foggia, Gela, Lampedusa, Messina, Trapani +26°C a Brindisi, Cagliari, Crotone, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Cagliari, Crotone, Palermo, S.Maria Di Leuca +25°C a Napoli, Olbia, Pantelleria

a Napoli, Olbia, Pantelleria +24°C a Ancona, Benevento, Latina, Pescara

a Ancona, Benevento, Latina, Pescara +23°C a Alghero, Ferrara, Grosseto, Guidonia, Padova, Pesaro, Roma, Termoli, Vasto

a Alghero, Ferrara, Grosseto, Guidonia, Padova, Pesaro, Roma, Termoli, Vasto +22°C a Avellino, Cervia, Forli, Frosinone, Rimini, Treviso, Udine, Viterbo

a Avellino, Cervia, Forli, Frosinone, Rimini, Treviso, Udine, Viterbo +21°C a Albenga, Bologna, Genova, L’Aquila, Perugia, Pisa

a Albenga, Bologna, Genova, L’Aquila, Perugia, Pisa +20°C a Asti, Brescia, Campobasso, Parma, Rieti, Venezia, Verona

a Asti, Brescia, Campobasso, Parma, Rieti, Venezia, Verona +19°C a Bergamo, Bolzano, Cuneo, Firenze, Milano, Novara, Potenza, Torino, Vercelli

a Bergamo, Bolzano, Cuneo, Firenze, Milano, Novara, Potenza, Torino, Vercelli +18°C a Aosta, Piacenza, Siena.

