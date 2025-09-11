Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Cagliari

L’ondata di maltempo di origine atlantica che ha interessato l’Italia sta progressivamente lasciando la nostra Penisola, ma nelle prossime ore continuerà a determinare rovesci e temporali soprattutto sulle regioni meridionali. Al contrario, sul Centro-Nord e sulla Sardegna si registrano ampie e durature schiarite, con residua instabilità circoscritta all’estremo Nord-Est e all’Alta Toscana. La fase perturbata ha portato nelle ultime ore temporali intensi, accompagnati da nubifragi e violente raffiche di vento che hanno colpito in particolare l’arco alpino e le regioni tirreniche.

Sul fronte termico, la giornata segna un ulteriore calo delle temperature al Sud, ponendo fine al recente episodio di caldo anomalo, mentre al Centro-Nord e in Sardegna i valori sono tornati a risalire, riportandosi su livelli più consoni alla stagione.

Temperature massime registrate in Italia

+31°C a Cagliari, Reggio Calabria

a Cagliari, Reggio Calabria +30°C a Bari, Brindisi, Catania, Foggia, Grottaglie, Lecce

a Bari, Brindisi, Catania, Foggia, Grottaglie, Lecce +29°C a Ancona, Bologna, Cervia, Crotone, Ferrara, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Olbia, Pescara

a Ancona, Bologna, Cervia, Crotone, Ferrara, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Olbia, Pescara +28°C a Alghero, Forlì, Latina, Napoli, Palermo, Parma, Piacenza, Rimini, Trapani

a Alghero, Forlì, Latina, Napoli, Palermo, Parma, Piacenza, Rimini, Trapani +27°C a Brescia, Firenze, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Pantelleria, Perugia, Roma, Verona

a Brescia, Firenze, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Pantelleria, Perugia, Roma, Verona +26°C a Albenga, Bolzano, Cuneo, Padova, Pisa, Rieti, S. Maria di Leuca, Torino, Treviso, Viterbo

a Albenga, Bolzano, Cuneo, Padova, Pisa, Rieti, S. Maria di Leuca, Torino, Treviso, Viterbo +25°C a Aosta, Bergamo, Milano, Novara, Venezia

a Aosta, Bergamo, Milano, Novara, Venezia +24°C a Genova, Udine.

