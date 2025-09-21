Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Alghero

Una perturbazione di forte intensità si prepara a investire l’Italia, con i primi effetti attesi già nella giornata di lunedì. Il fronte atlantico porterà piogge diffuse e localmente molto abbondanti, con rischio di nubifragi soprattutto al Nord, in Toscana e in Sardegna, prima di estendersi gradualmente anche al Centro e, nella seconda parte della settimana, alle regioni meridionali. Al passaggio del sistema perturbato seguirà l’ingresso di masse d’aria più fredde, responsabili di un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche e di un calo marcato delle temperature.

Il quadro rimarrà instabile anche nei giorni successivi, con frequenti fasi di maltempo che interesseranno gran parte del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Alghero, Firenze

a Alghero, Firenze +31°C a Benevento, Bologna, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Lecce, Olbia

a Benevento, Bologna, Ferrara, Foggia, Grottaglie, Lecce, Olbia +30°C a Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Matera, Piacenza, Roma, Siena

a Ancona, Forlì, Lamezia Terme, Matera, Piacenza, Roma, Siena +29°C a Bolzano, Brescia, Lampedusa, Pantelleria, Parma, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Trapani

a Bolzano, Brescia, Lampedusa, Pantelleria, Parma, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Trapani +28°C a Avellino, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Grosseto, L’Aquila, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Potenza, Rieti, Treviso, Verona, Viterbo

a Avellino, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Grosseto, L’Aquila, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Potenza, Rieti, Treviso, Verona, Viterbo +27°C a Bergamo, Brindisi, Cervia, Messina, Milano, Padova, S.Maria Di Leuca, Udine

a Bergamo, Brindisi, Cervia, Messina, Milano, Padova, S.Maria Di Leuca, Udine +26°C a Albenga, Aosta, Cuneo, Gela, Genova, Rimini, Termoli, Vasto

a Albenga, Aosta, Cuneo, Gela, Genova, Rimini, Termoli, Vasto +25°C a Pesaro, Torino, Venezia

